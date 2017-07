Belgische politie zoekt terreurverdachten na inval

In België wordt nog gezocht naar meerdere voortvluchtige terreurverdachten nadat in Anderlecht dinsdagnacht twee verdachten werden aangehouden. Dat meldt een woordvoerder aan VTM Nieuws. “We vrezen dat ze zich in het nauw gedreven voelen na de huiszoekingen. We vrezen dan ook voor dezelfde reactie als op 22 maart.” Toen werd er een aanslag gepleegd in Brussel.

De plannen voor die aanslag waren er al langer, maar werden versneld uitgevoerd na de arrestatie van Salah Abdeslam, de enige nog levende terrorist achter de aanslagen in Parijs. De daders voelden zich in het nauw gedreven, bleek uit een reconstructie. Twee dagen Abdeslams arrestatie werd Brussel doelwit van meerdere bomaanslagen waarbij 35 mensen, inclusief drie daders, om het leven kwamen. Twee bommen ontploften in de vertrekhal van Brussels Airport, een andere in de Brusselse metro.

Dinsdagnacht werden twee broers gearresteerd, Khalid en Akim S. Zij worden verdacht van “deelname aan een terroristische organisatie”. Twee andere opgepakte mannen konden na “grondig verhoor” weer vertrekken, meldde het parket woensdagmiddag.

Aanslag verijdeld

Ook werden er wapens bij een van de huiszoekingen aangetroffen in een garagebox. Het gaat onder meer om kalasjnikovs, een riotgun en drie handvuurwapens. De autoriteiten vonden ook radio’s, kogelwerende vesten, een blauw zwaailicht en uniformen van meerdere diensten, waaronder de politie. Ook trof de politie vier ontstekingsmechanismen aan. Met de huiszoekingen is er een nieuwe aanslag verijdeld, aldus het parket.

Ook in Frankrijk zijn er huiszoekingen geweest in het kader van dit dossier, daar werd één iemand opgepakt. De 42-jarige man wordt verdacht van het plannen van een “gewelddadige actie” in Frankrijk of België.

Kamikaze Riders

Het onderzoek staat volledig los van de aanslagen in Parijs van 2015 en die in Brussel van vorig jaar maart en heeft ook niets te maken met de mislukte aanslag van juni van dit jaar op station Brussel-Centraal, aldus het parket.

Belgische media melden verder dat het opgepakte viertal lid is van de Kamikaze Riders, een motorbende waarvan verschillende leden al veroordeeld werden voor terrorisme. Eén van hen zit vast nadat hij eind vorig jaar al zes jaar cel kreeg in een terreuronderzoek. De motorbende kwam in het vizier van justitie nadat gebleken was dat er banden waren met Sharia4Belgium.