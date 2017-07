Ambulancemedewerkers dreigen met acties

Door een tekort aan personeel kunnen ambulancemedewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid, waarschuwt FNV donderdag. “De 15 minuten-grens bij spoed en toegestane wachttijden voor ambulancevervoer worden niet meer voldoende gehaald.” Daarom heeft de vakbond demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) een ultimatum gesteld. Als de personele tekorten niet worden aangepakt, volgen er acties.

De bond dreigt onder meer met stiptheidsacties, werkonderbrekingen en stakingen. Het ultimatum verloopt op 15 augustus om 12.00 uur. In 2013 en 2015 riep FNV ook al om meer geld en meer ambulancemedewerkers, ook toen waren er stiptheidsacties.

“De maat is nu echt vol. Om de veiligheid van patiënten en werknemers te kunnen waarborgen, moet de minister het tekort aan medewerkers nu eindelijk aanpakken”, zegt Fred Seifert, bestuurder bij de FNV.

De druk op de ambulancezorg wordt mede veroorzaakt door de explosieve groei van het aantal mensen dat om een ambulance vraagt. Sinds 2010 is het aantal ambulance-inzetten landelijk met 18 procent gegroeid. In 2015 rukte iedere dag ruim 3.200 keer een ambulance uit; honderden keren meer dan enkele jaren eerder.

Het aantal ritten dat ambulances moeten rijden, is daarmee sterk gestegen. De groei van 18 procent wordt onvoldoende opgevangen door extra personeel en materieel.

Spoedvervoer:

binnen 15 minuten ter plaatse. Dit lukt gemiddeld in 93 procent van de gevallen. Dat zou 95 procent moeten zijn.

Semi-spoedvervoer:

binnen 30 minuten ter plaatse. Dit lukt gemiddeld in 97 procent van de gevallen, maar in Amsterdam is dat 94 procent. 95 procent is de norm.

Besteld vervoer:

als patiënten niet zelf van- en naar, bijvoorbeeld, een operatie in het ziekenhuis kunnen reizen. Landelijk daalt het besteld vervoer; in Amsterdam stijgt het met 10 procent.

First responders:

dit kunnen politieagenten zijn die een hartritmeapparaat (AED) kunnen bedienen, brandweermensen die eerste hulp kunnen bieden, en steeds vaker speciaal getrainde burgers.

Deze first responders werden in 2014 ruim 53.500 keer ingezet. Op die manier proberen de ambulancediensten hun normen vaker te halen.