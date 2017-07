ACM vlogt: telefoonnummer Snapking was misleiding

Even geen illegale prijsafspraken in de accusector, of machtsmisbruik bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, maar een vlog over YouTube-ster Snapking. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zijn 0909-nummer uit de lucht gehaald, omdat hij zijn fans misleidt, maakte de toezichthouder geheel in stijl bekend: met een eigen YouTube-video.

Snapking (die in werkelijkheid Tim van Teunenbroek heet) maakte in een maart een video waarin hij zei al een half jaar vader te zijn, zonder dat zijn vriendin daarvan op de hoogte was. Wie wilde weten wie de maîtresse is, moest voor een euro per minuut met een 0909-nummer bellen:

“Degene die het langst wacht (…) schakel ik door, en vertel ik wie de echte moeder is van het kind. Ik hoop dat diegene het dan niet gelijk doorvertelt.”

13.000 euro

In een paar weken tijd werd het nummer 6.450 keer gebeld, achterhaalde de ACM. Dat kostte de bellers in totaal 13.107,60 euro. Slechts vijf keer kreeg een fan Van Teunenbroek aan de telefoon. Die gesprekken duurden in de meeste gevallen nog geen halve minuut. Hoe lang de bellers in de wacht stonden, leek volgens de ACM geen invloed te hebben op de kans dat ze werden doorverbonden. Het gaat volgens de autoriteit vooral om jongeren en kinderen.

“Dat mag natuurlijk niet”, zegt ACM-woordvoerster Pauline Gras in haar vlog. “Of het oplichting is, durf ik niet te zeggen. Wij zeggen misleiding”, licht ze telefonisch toe. Het geld dat de telefoonlijn heeft opgeleverd, is door de provider in depot geplaatst. “We zijn nog aan het uitzoeken of de de consumenten schadeloos kunnen stellen.” Of de kwestie mogelijk tot een rechtszaak leidt, is aan het Openbaar Ministerie.

Blauw duimpje

De ACM is gaan vloggen om de overwegend jonge doelgroep van YouTube-sterren te bereiken. En dus sluit het filmpje, zoals gebruikelijk op YouTube, af met een oproep. Alleen dit keer niet om een “blauw duimpje te geven”, of te abonneren:

“Bel je ook wel eens naar een YouTuber die vervolgens geen dienst levert? Neem dan contact op met ConsuWijzer. (…) En weet je? Je krijgt áltijd iemand aan de telefoon.”

Tim van Teunenbroek was niet bereikbaar voor commentaar.