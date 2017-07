De NRC zomerwandeling: ruik de kamille in Brabant

Aan deze productie werkte Jesper Buursink (audio) mee.

Startpunt: station Den Bosch. Eindpunt: station Vught

RD = rechtdoor

LA/RA = links-/rechtsaf

1. Verlaat het station aan kant Paleiskwartier/Brabanthallen. Trap af, RD Leeghwaterlaan in. Bij T LA weg oversteken. Na plein en flat eerste RA, fietspad naar beneden volgen (Kraaikampen). Eerste pad LA over water (‘brug’ met stenen zijkanten) park in. Zoveel mogelijk RD tot einde park. Aan einde bij T RA. Linker van twee houten bruggen over, daarna LA. Met bocht mee RA, bij kruising RD (fietspad op). LA trap af, brug over, pad volgen tot speeltuin en sportveldje. LA pad blijven volgen, tot trap. Naar beneden en LA door tunnel. Bij kruising RD fietspad volgen. Bij knooppunt 21 RA dijk op en meteen RA draaihekje door.

2. Volg paadje over dijk, aan einde LA dijk af door twee klaphekken. Aan einde paadje schuin RA oversteken en pad achter slagboom volgen, Moerputten in. Volg pad tot voorbij infobord, net voor trap LA. Pad gaat over in houten plankieren.

3. Trap op, sla LA. Kort voor brug LA houten trap af en plankierenroute volgen. Dit gaat over in gewoon pad, door kwetsbaar grasland , over een bruggetje, langs een bankje.

4. Pad volgen, nog een bruggetje over, bij geel paaltje RA pad blijven volgen ( links landbouwgrond). Blijf gele route volgen, langs uitkijkplateau. RA naar Moerputtenbrug. Trap op, RA brug op.

5. Na brug trap aan rechterkant af, op en neer naar uitkijkvlonder. Dan pad RD volgen, negeer twee trappetjes naar rechts en een naar links. Net voor houten hek RA trap af. Terug naar weg, langs slagboom, oversteken, schuin LA Honderdmorgendijk op (onverhard).

6. Bij kruising met verharde weg RA Gementweg op. Bij bocht LA Grobbendonkse Kooiweg in. Waar weg naar links buigt en klein paadje naar rechts gaat: ga RD dijk op (wandelknooppunt 7). RA dijk volgen tot brug. Hier LA over water heen.

7. Volg weg, bij Kamp Vught RA graspaadje op (hek aan rechterhand). Vlak voor derde wachttoren LA fietspad op en direct RA. Bij wandelknooppunt 16 RD (richting wandelknooppunt 17).

8. Bij Y LA (gele en witte stip). Negeer paadje naar rechts. Bij driesprong RA, bij driesprong vlak erna weer RA. Gele stippen blijven volgen. Schuin RD zandpad omhoog. Bij Y naar beneden RA (geel). Bij driesprong RA, daarna bij T bij water LA (gele route verlaten). Houd water aan rechterhand. Bij veelsprong RA (witte stip en groen/gele en rood/witte markering. (Bij Y RA (rood/wit). Langs water tot kruising met half verhard pad. Hier LA. Zijpaden negeren tot je breed ruiterpad kruist, dat stukje RA volgen.

Na bos RD oversteken tot Brasserie 155. LA Loonsebaan, kort na brasserie RA De Breautelaan in. Tweede LA (Middelstebaan) en dan RA Lekkerbeetjenlaan op. Bij T RA spoor over, Lekkerbeetjenlaan vervolgen tot kruising met Kennedylaan. RA, bij verkeerslichten N65 oversteken. Daarna LA en RA en direct LA Versterstraat in tot station Vught.

(9) Einde wandeling.