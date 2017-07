Wouter Bos moet EU-agentschap naar Amsterdam halen

Voormalig vicepremier Wouter Bos moet EU-landen ervan overtuigen dat Nederland de beste thuisbasis is voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De bestuursvoorzitter van het VUmc en voormalig minister van Financiën wordt het gezicht van het Nederlandse kandidaatschap. Dat staat in een woensdag verzonden uitnodiging voor de start van die campagne.

Bos maakt aanstaande dinsdag zijn opwachting in Brussel, als demissionair minister Schippers van Volksgezondheid en de Amsterdamse locoburgemeester Kajsa Ollongren het Nederlandse bod presenteren. Samen met Bert Leufkens, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), licht hij dan toe waarom het EMA naar Amsterdam moet komen.

Op dit moment zit het EU-agentschap voor de farmaceutische sector nog in Londen, maar nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt is het EMA op zoek naar een nieuwe thuisbasis. In totaal doen meer dan twintig kandidaatsteden een poging het geneesmiddelenbureau te strikken. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld Lille naar voren geschoven.

Besluit in november

Om het EMA binnen te kunnen halen moet een stad voldoen aan een lijst met “objectieve criteria”, waarover Europese leiders het twee weken geleden eens werden. Onder meer wordt gekeken naar de bereikbaarheid van een nieuwe locatie, de beschikbaarheid van kundig personeel en de hoeveelheid beschikbare kantoorruimte die aan de standaarden voldoet.

Welke stad het beste aan die criteria voldoet is uiteindelijk aan de lidstaten van de Europese Unie. Zij kiezen in november in maximaal drie rondes de nieuwe thuisstad voor het EMA. Naast het Europese Geneesmiddelenbureau is ook de Europese Bankenautoriteit op zoek naar een nieuw onderkomen. Met de verhuizing van het EMA zijn zo’n 900 banen gemoeid.