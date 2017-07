Wapens gevonden in Belgisch terreuronderzoek

In een onderzoek naar terrorisme heeft de Belgische politie dinsdagnacht wapens gevonden. De federale politie heeft bij huiszoekingen in Anderlecht vier personen aangehouden. Speciale eenheden van de Belgische politie deden onderzoek in vier in woningen en twee garageboxen. In een van de boxen werden wapens aangetroffen, onder meer verschillende kalasjnikovs.

De federale politie benadrukt in een persbericht dat deze aanhoudingen “volledig losstaan” van de aanslagen in Parijs van 2015 en die in Brussel van vorig jaar maart en heeft ook niets te maken met de mislukte aanslag van juni van dit jaar op station Brussel-Centraal.

Een rechter besluit woensdagmiddag of de aangehouden verdachten vast blijven zitten. In het belang van het onderzoek worden geen verdere details vrijgegeven, behalve dat het om een Belgisch-Frans onderzoek gaat.

Sharia4Belgium

Ook in Frankrijk zijn er huiszoekingen geweest in het kader van dit dossier, daar werd één iemand opgepakt. De 42-jarige man wordt verdacht van het plannen van een “gewelddadige actie” in Frankrijk of België.

Belgische media melden dat er een link zou zijn met de Kamikaze Riders, een motorbende waarvan verschillende leden al veroordeeld werden voor terrorisme. Eén van hen zit vast nadat hij eind vorig jaar al zes jaar cel kreeg in een terreuronderzoek De motorbende kwam in het vizier van justitie nadat gebleken was dat er banden waren met Sharia4Belgium.