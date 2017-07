VS veroordelen intercontinentale rakettest Noord-Korea

De raket die de Noord-Koreanen in de nacht van maandag op dinsdag afvuurden, was toch een langeafstandsraket (ICBM). Zowel Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, als het leger dachten gisteren nog dat het om een middellangeafstandsraket ging, maar erkent nu dat het een ICBM was. Dat meldt Reuters.

De VN-Veiligheidsraad praat woensdag om 15.00 uur (lokale tijd) op verzoek van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten over de Noord-Koreaanse raketlancering. Minister Tillerson van Buitenlandse Zaken spreekt van een nieuwe escalatie van de nucleaire dreiging uit Noord-Korea en roept op tot wereldwijde actie.

“Alle landen moeten aan Noord-Korea tonen dat er gevolgen zijn voor hun wapenwedloop. En ieder land dat economische of militaire hulp aan Pyongyang geeft, of de toekomstige maatregelen van de VN niet invoert, helpt en steunt een gevaarlijk regime.”

De raket kwam 200 kilometer uit de Japanse kust terecht. De raket zou in 40 minuten een hoogte van 2.500 kilometer hebben bereikt en 930 kilometer ver zijn gekomen, vanaf de lancering op vliegveld Panghyon, in Noord-Pyongan. Op 14 mei werd een hoogte van 2.000 kilometer bereikt. Het projectiel dat dinsdag werd getest zou volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie 7.000 tot 8.000 kilometer kunnen afleggen: genoeg om Alaska te treffen.

Hawaï

De Amerikaanse staat Hawaï ligt ongeveer 7.500 kilometer van Noord-Korea, om de Amerikaanse westkust te bereiken moet een raket bijna 10.000 kilometer kunnen afleggen.

Noord-Korea liet vervolgens weten nooit te zullen stoppen met raketten of kernwapens. In een verklaring op staatsmedia staat dat Kim Jong-un er bij zijn wetenschappers op heeft aangedrongen vaak kleine en grote cadeaus in de vorm van rakettesten naar de Amerikanen te sturen. De test van gisteren was een cadeau voor de nationale feestdag van de VS.

De Amerikanen stellen dat ze klaar zijn om zichzelf en bondgenoten met alle middelen te verdedigen tegen de groeiende Noord-Koreaanse dreiging. In reactie op de lancering hebben Amerikaanse en Zuid-Koreaanse legertroepen in de nacht van dinsdag op woensdag langeafstandsprecisiewapens afgevuurd bij een militaire oefening. De wapens landden in de zee bij Zuid-Korea.

Here's the video of US-South Korea show of force responding to the North's latest ballistic missile test pic.twitter.com/T7p0vAhfbD — Andrew deGrandpre (@adegrandpre) 4 juli 2017



Zuid-Korea verwacht dat buurland Noord-Korea snel een zesde nucleaire test zal uitvoeren. Dat zei Han Min-goo, de Zuid-Koreaanse minister van Defensie woensdag in respons op de rakettest die het buurland eerder deze week uitvoerde.

Noord-Korea zelf zei woensdag al dat het mogelijk is om met de ICBM-raket die maandagnacht werd afgeschoten, een zware nucleaire kernkop af te schieten.