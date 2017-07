VS bereid tot militair ingrijpen N-Korea

De Verenigde Staten zijn bereid militair in te grijpen als Noord-Korea verder gaat met zijn rakettesten. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley woensdag tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad, meldt AP. Die was ingelast op verzoek van Japan, Zuid-Korea en de VS naar aanleiding van een succesvolle lancering van een langeafstandraket (ICBM) door Pyongyang.

Tijdens een toespraak zei Haley dat de VS militair conflict “willen vermijden”. Toch is het land bereid tot “aanzienlijk militair ingrijpen” om zichzelf en bondgenoten te beschermen als het moet. Haley zou eerder op woensdag met president Trump gesproken hebben over de situatie.

Sleutelrol voor Beijing

Ook moet Beijing van de VS meer doen om Noord-Korea’s acties te straffen. Noord-Korea is voor 90 procent van zijn handel afhankelijk van China. Door middel van handelssancties kan er meer druk op het land gezet worden. Haley: “De wereld is een gevaarlijkere plek geworden. China heeft een sleutelrol om een catastrofe te vermijden.”

De Veiligheidsraad heeft herhaaldelijk sancties opgelegd aan Noord-Korea zodat het land zijn nucleaire programma en raketproeven stopt. Elk land dat zich niet aan deze VN-maatregelen houdt, riskeert volgens Haley economische sancties van de VS.

De langeafstandsraket werd de nacht van maandag op dinsdag afgevuurd van een vliegveld in Noord-Pyongan en kwam 200 kilometer van de kust van Japan neer. De VS dachten eerder dat het om een middellangeafstandsraket ging, maar erkende woensdag toch dat het een ICBM was.