Alle nieuwe Volvo’s vanaf 2019 met elektromotor

Het Zweedse autobedrijf Volvo gaat vanaf 2019 alleen nog nieuwe modellen introduceren die ten minste deels worden aangedreven door een elektromotor. Vanaf 2019 stopt Volvo met het ontwikkelen van wagens met uitsluitend verbrandingsmotoren en zal elke auto van een elektromotor worden voorzien.

Dat betekent niet dat Volvo geen auto’s meer zal produceren met alleen een verbrandingsmotor. Er zullen geen nieuwe modellen meer geïntroduceerd worden na 2019. Volvo is hiermee het eerste grote automerk dat zich focust op elektrisch rijden.

Volvo produceert al een aantal jaar hybrides. Het eerste volledig elektrische model komt in 2019 op de markt. Tussen 2019 en 2021 lanceert Volvo vijf volledig elektrisch aangedreven auto’s, waarvan twee modellen onder dochtermerk Polestar. Daarnaast wordt een reeks hybride modellen in de markt gezet. Volvo heeft zich ten doel gesteld om in 2025 minstens 1 miljoen elektrisch aangedreven auto’s te hebben verkocht.

In Chinese handen

Volvo had eerder al aangegeven meer in te zetten op elektrisch rijden, mede om luchtvervuiling tegen te gaan. Volvo is eigendom van het Chinese Geely Cars. In China is in de grote steden vaak sprake van ernstige vervuiling dus Volvo kan met name op die markt met elektrisch rijden fors inspelen op de grote vraag naar schoner vervoer.

Zo kondigde de autoproducent aan te stoppen met de ontwikkeling van de dieselmotor. De meest recente dieselmotorenlijn van Volvo dateert uit 2013. De huidige motoren zullen nog doorontwikkeld worden en tot ongeveer 2023 gemaakt blijven worden. Volvo heeft een grote dieselhistorie, maar Volvo noemde diesel op ten duur niet langer commercieel rendabel.

‘Tesla ook populair’

Volvo wees erop dat het Amerikaanse Tesla erin is geslaagd om zo’n model zo populair te maken dat mensen ervoor in de rij staan, als bij de Model 3.

“Op dat terrein zou dus ook ruimte voor ons moeten zijn, met een hoge kwaliteit en een aantrekkelijk ontwerp.”

Uit cijfers van het CBS bleek eerder dit jaar dat het aantal stekkerauto’s in Nederland dit jaar met 27 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Aan het begin van 2017 waren er in Nederland 109 duizend plug-in hybrides (deels elektrische) en volledig elektrische auto’s.

Hoewel het grootste percentage van de auto’s maar deels elektrisch is, maken volledig elektrische auto’s in 2017 een groter deel van het totale aantal elektrische auto’s uit dan een jaar eerder. 12,5 procent in 2017 tegenover 11,5 procent in 2016.



De populairste elektrische auto is de Volkswagen Passat, een auto met zowel een accu als een verbrandingsmotor. De populairste volledig elektrische auto is de Tesla Model S. Daarvan reden er begin 2017 1.700 rond.

Wereldwijd groeide het aantal elektrische auto’s vorig jaar naar 2 miljoen. Afgezet tegen het totale aantal auto’s gaat het nog altijd om een druppel op de gloeiende plaat: slechts 0,2 procent van alle auto’s ter wereld rijdt op stroom.