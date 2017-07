Verdachten MH17 worden in Nederland vervolgd

De verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 worden in Nederland vervolgd. Daarmee hebben de landen die onderdeel zijn van het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de ramp, nu ingestemd. Dat schrijven de demissionaire ministers Blok van Justitie (VVD) en Koenders van Buitenlandse Zaken (PvdA) woensdag in een brief aan de Kamer.

Voor de vervolging van de verantwoordelijken waren nog twee opties over: vervolging in een van de JIT-landen of de oprichting van een nieuw, internationaal tribunaal. Alle andere landen van het onderzoeksteam (Australië, België, Maleisië en Oekraïne) hebben nu aangegeven het volste vertrouwen te hebben in het Nederlandse rechtssysteem.

Ook Nederland zelf heeft de voorkeur uitgesproken voor vervolging in eigen land, schrijven de twee bewindslieden:

“Het Nederlandse rechtssysteem heeft internationaal een uitstekende reputatie. Berechting kan hier plaatsvinden binnen bestaande en beproefde kaders. Bovendien is de positie van nabestaanden in Nederland goed geregeld binnen het proces.”

Volgens het Nederlandse recht hebben slachtoffers het recht om te spreken tijdens de zitting en stukken van het OM rondom een proces in te zien.

Eerder werd ook nog overwogen om de daders te vervolgen bij een nog op te richten tribunaal van de Verenigde Naties. Die optie werd echter door Rusland voorkomen met een veto in de Veiligheidsraad. Rusland liet eerder al weten twijfels te hebben bij de onafhankelijkheid van het internationale onderzoek naar de ramp.

Zaak van lange adem

Wanneer het onderzoek naar de MH17-ramp is afgerond, kan het onderzoeksteam nu nog niet zeggen. Volgens de onderzoekers is het een “zaak van lange adem” en wordt maar mondjesmaat voortgang geboekt. “Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar personen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden”, zo is te lezen in de Kamerbrief.

Bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines kwamen in juli van 2014 bijna driehonderd mensen om het leven. Het grootste deel van hen, 193 mensen, was Nederlands. Duidelijk is volgens het JIT dat het toestel is neergehaald door een Russische Boek-raket. Wie die raket heeft afgevuurd, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de lanceerinstallatie afkomstig was uit Rusland en op het moment van lancering in pro-Russisch gebied stond, aldus het JIT.