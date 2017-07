Tientallen Afrikaanse migranten vermist tussen Marokko en Spanje

Met 49 vermisten voor de kust bij de exclave Melilla lijkt zich op zee tussen Marokko en Spanje de grootste tragedie van het jaar te hebben afgespeeld. Er zijn slechts drie overlevenden gevonden bij de boot die zondag vertrok en onderweg naar Europa door een golf zou zijn verwoest.

Het wankele, van rubberbanden gemaakte bootje, vertrok zondag bij de havenstad Al Hoceima. Er zouden 52 Afrikaanse migranten aan boord zijn geweest. Al snel was er geen enkel contact meer. Na een lange zoektocht werden drie overlevenden – een jongen van 17 en twee mannen van 25 jaar – gevonden bij de overblijfselen van de boot in de buurt van het vulkanische eilandje Alborán. De drie verkeerden in shocktoestand. Ze zijn naar een ziekenhuis in het Spaanse Almería gebracht. Naar de 49 anderen opvarenden wordt nog gezocht.

Grenzen hermetisch afgesloten

De afgelopen twintig jaar zijn circa 6.000 mensen om het leven gekomen die over zee vanuit Noord-Afrika in Spanje probeerden te komen. De voorbije jaren was het aantal slachtoffers in of bij de Straat van Gibraltar minder hoog, omdat velen via de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla de Europese Unie probeerden te bereiken. Spanje en Marokko hebben deze grenzen nu vrijwel hermetisch afgesloten.

Met name de Afrikaanse migranten proberen nu opnieuw via zee Spanje te bereiken. Dit jaar zouden circa 6.500 mensen op deze manier in Spanje zijn aangekomen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zouden tot dusver 60 mensen op weg naar Spanje zijn omgekomen. Met de laatste tragedie dreigt dat aantal bijna te verdubbelen.