Pastor Curaçao krijgt negen jaar voor misbruik

Pastor Orlando B. heeft woensdag negen jaar gekregen voor het misbruiken van meerdere vrouwelijke kerkgangers. Ook mag de pastor veertien jaar niet meer preken. Dat heeft een rechter op Curaçao woensdag besloten. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie (OM) om de grootste misbruikzaak op het eiland ooit.

Daarmee is zijn straf aanzienlijk lager uitgevallen dan de eis. Het OM had twee weken geleden achttien jaar celstraf geëist en een ontzetting als pastor van twintig jaar. Volgens de rechter was deze eis te hoog.

Wel was er genoeg bewijs dat predikant Orlando B. (54) van de zogeheten Rains of Blessingskerk zijn ambt gebruikte om vrouwen tot seks te bewegen. Niet in alle gevallen was het duidelijk of er sprake was van dwang. Bij zeven van de tien vrouwen die aangifte hadden gedaan acht de rechter B. schuldig. Het gaat om drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen. Het OM concludeert:

Als kerkleider vervulde de verdachte een voorbeeldfunctie binnen de samenleving. Hij heeft het vertrouwen dat de maatschappij moet kunnen stellen in personen die verantwoordelijk zijn voor de zielzorg van, soms kwetsbare, personen, diep geschaad.

B. maakte zijn slachtoffers bang dat hij demonen kon oproepen. Na het misbruik gaf hij ze een morning after pil. Een vrouw moest vijf keer abortus plegen na het misbruik.

Zwijgrecht

B. beriep zich wederom op zijn zwijgrecht. Tijdens eerdere zittingen had hij dat vaker gedaan. Alleen tijdens de laatste dag van de behandeling van de zaak zei hij vertrouwen te hebben in God.

In februari 2016 deed een vrouw aangifte tegen de predikant op Curaçao. B. zou haar vanaf haar elfde hebben misbruikt. Vervolgens bleek er ook nog een aangifte tegen de pastor in Rotterdam te liggen. Na een dienst in een dependance van de kerk in Nederland zou B. een 16-jarig meisje mee hebben genomen naar een hotel en haar hebben misbruikt.

Nadat de zaak naar buiten kwam, meldden tientallen vrouwen zich bij de politie. In tien gevallen ging het OM verder met een vervolging. In maart 2016 werd B. opgepakt, en hij zit sindsdien vast.