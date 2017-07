Oostenrijk: grenscontroles bij Italië zijn misverstand

Oostenrijk gaat toch geen grenscontroles invoeren aan de grens met Italië. Dat heeft bondskanselier Christian Kern woensdag benadrukt tijdens een persconferentie, meldt Reuters. Kern ging in op de uitspraken van Defensieminister Hans Peter Doskozil. Doskozil, ook aanwezig bij de persconferentie, verklaarde eerder deze week dat als gevolg van vluchtelingen die op weg zijn naar Oostenrijk, 750 militairen en pantservoertuigen klaar zijn om te worden ingezet bij de Italiaanse grens, onder meer op de Brennerpas.

De opmerkingen van Doskozil liggen gevoelig: vorig jaar werd van het Oostenrijkse besluit om grenscontroles in te stellen afgezien, nadat het voorstel op stevige kritiek kwam te staan van Italië.

Italië reageerde dinsdag wederom furieus op de woorden van Doskozil. Het kwam de Oostenrijkse ambassadeur in Rome op een standje te staan. Woensdag probeerde bondskanselier Kern de kou uit de lucht te halen:

“Men moet misverstanden zoals zijn ontstaan in Italië uit de weg ruimen. We zetten geen tanks in bij de Brennerpas en ik kan benadrukken dat de samenwerking met Italië erg goed is.”

Volgens Kern zal er alleen sprake zijn van grenscontroles als het aantal vluchtelingen dat vanuit Afrika via Italië in Oostenrijk probeert de komen sterk toeneemt. Daar is momenteel echter geen sprake van, aldus de bondskanselier.

Sinds het begin van het jaar zijn meer dan 85.000 vluchtelingen en andere migranten in Italië aangekomen. Velen proberen van daaruit in andere Europese landen terecht te komen.