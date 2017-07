Ook op provinciale wegen komt trajectcontrole

Op ten minste elf provinciale wegen worden trajectcontroles ingevoerd. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het duurt naar verwachting zo’n twee jaar voordat de systemen daadwerkelijk operationeel zijn. Het OM heeft een akkoord bereikt met de provincies Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland. De precieze locaties van de trajectcontrole moeten nog worden vastgesteld. Met de overige provincies is het nog in gesprek.

Het gaat om N-wegen met twee of vier rijstroken. Op deze wegen komen flitspalen die met elkaar gekoppeld worden. Zo wordt de gemiddelde snelheid over een vastgestelde afstand gemeten. “Uit ervaring blijkt dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden”, schrijft het OM. De trajectcontroles komen op wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren, te hard gereden wordt en waar er risicofactoren - als geen verlichting - meespelen.

Provinciale wegen Flevoland N706, Vogelweg tussen de A27 en Lelystad Airport Friesland N351, tussen Wolvega en Oosterwolde

N381, tussen Drachten en Donkerbroek Limburg N275, tussen Blerick en Nederweert

N564, tussen Weert en grens België

N277, tussen Ysselsteyn en Zeeland

N270, tussen Venray en Ysselsteyn Utrecht N230, Utrecht, provinciale deel van de Zuilense Ring (Oostelijk gedeelte)

N414, tussen Eembrugge en Bunschoten Zeeland N253, Rondweg Sluis

N256, Zeelandbrug

Provinciale wegen staan te boek als de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze slechts 6 procent van het wegennet beslaan, vindt een kwart van alle ongevallen plaats op provinciale wegen. Dat bleek uit een analyse van de ANWB.

Asstrepen

Een veilige rijstrook moet minimaal 3,25 meter breed zijn, blijkt uit internationaal onderzoek. Dan kan je goed koers houden en een eventuele afwijking corrigeren. In de analyse van de ANWB staat dat liefst 88 procent van de provinciale wegen onder die breedte zit.

86 procent van de provinciale wegen heeft één rijstrook per rijrichting en geen scheiding, zoals een middenberm. Daardoor is de kans op frontale botsingen groot. Wat ook niet helpt is dat bij 36 procent van de wegen géén asstreep zit óf slechts een enkele asstreep.

Kruispunten onveilig

Ook de situatie op kruispunten kan veiliger. Op 57 procent van de kruispunten staan geen verkeerslichten of ontbreken opstelstroken voor afslaand verkeer. Hiermee is de kans groter dat je te ver naar het midden oprijdt, waarmee de kans op een frontale aanrijding toeneemt.

Nederlandse provinciale wegen zijn in het afgelopen decennium wel veiliger geworden. In 2003 kwamen er nog 249 mensen om bij ongevallen op deze wegen. Tien jaar later, in 2013, waren dat er honderd, meldde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2015.