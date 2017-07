‘Negentig ontslagen bij Douwe Egberts Joure’

Bij de Douwe Egberts koffiefabriek in Joure verdwijnen de komende twee jaar negentig banen. Volgens Omrop Fryslân gaat het om een kwart van het aantal medewerkers.

De banen verdwijnen omdat Douwe Egbers tientallen miljoenen euro’s in nieuwe machines gaat steken en er minder mensen nodig zijn deze te bedienen. De ingreep moet de fabriek klaarmaken voor de toekomst, schrijft de omroep, en is volgens de directie van Douwe Egberts nodig om de vestiging in Joure te behouden. Douwe Egberts was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Jacobs Douwe Egberts is in handen van JAB Holding, het investeringsvehikel van de rijke Duitse ondernemersfamilie Reimann. Het fonds heeft in enkele jaren een koffie-imperium opgebouwd. Sinds 2012 heeft JAB voor ruim 31 miljard dollar (29 miljard euro) aan overnames op koffiegebied gedaan. JAB Holding nadert daarmee de nummer één van de internationale koffiemarkt, het Zwitserse Nestlé.