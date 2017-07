Minstens 77 doden bij verkeersongeluk in CAR

Bij een verkeersongeluk in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) zijn dinsdag minstens 77 mensen om het leven gekomen. Een vrachtwagen die zowel goederen als mensen transporteerde crashte. Ook raakten zestig mensen gewond, meldt Arten zonder Grenzen aan AFP.

De vrachtwagen was onderweg tussen de steden Bambari en Ippy naar een markt en viel achterover. Reddingsdiensten waren ter plaatse om slachtoffers te bergen. Hoe het incident zich precies heeft afgespeeld is nog onbekend. Volgens autoriteiten was de vrachtwagen overbeladen. 59 lichamen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Achttien slachtoffers zijn door naasten opgehaald. Het merendeel van de slachtoffers waren mannen. De burgemeester van Bambari zei over het incident:

“Een voertuig met tien wielen transporteerde tonnen aan koopwaar en mensen naar de wekelijkse markt van Maloum. Vervolgens is het voertuig achterover gevallen met alle lading.”

Het zou voor het eerst zijn dat een ongeluk op deze schaal plaatsvindt in het gebied. Omdat er weinig vervoer is voor mensen in de CAR, worden bussen en trucks vaak overbeladen. Daardoor gebeuren er regelmatig ongelukken.

In de CAR is het al lange tijd onrustig. Rivaliserende christelijke en islamitische milities zijn met elkaar in een strijd verwikkeld. Tienduizend mensen hebben door het geweld moeten vluchten.