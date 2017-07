Miljoenenboete voor importeurs accu’s om prijsafspraken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hoge boetes uitgedeeld aan vijf importeurs van accu’s en de branchevereniging voor de import van onder andere vorkheftrucks BMWT voor het afspreken van een zogeheten ‘loodtoeslag’. Dat heeft de ACM vorige week besloten en woensdag naar buiten gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 16 miljoen euro.

Naast BMWT waren importeurs Exide, Hoppecke, EnerSys, Celectric en R&W tussen 2004 en 2013 bij de prijsafspraken over de accu’s, die onder andere voor vorkheftrucks worden gebruikt, betrokken. De toeslag voor de accu’s - in accu’s wordt lood verwerkt - werd afgesproken om “de sterk fluctuerende prijs van lood op een vaste manier in de verkoopprijs voor de accu’s te verwerken”. Op die manier werd onderlinge concurrentie beperkt en de prijs kunstmatig hoog gehouden.

De straf valt veel lager uit dan in het eerste ACM-besluit, omdat de zes partijen de overtreding hebben erkend. Drie ondernemingen kregen een extra lage boete; zij hadden de kartelvorming bij de ACM gemeld. Alleen de boetes voor Hoppecke (ruim 6 miljoen euro) en EnerSys (bijna 9,5 miljoen) bleven hoog, omdat de twee bedrijven weliswaar meewerkten, maar de prijsafspraken niet hebben gemeld.

Buiten de genoemde bedrijven is de ACM nog in een procedure verwikkeld met twee bedrijven, waarvan de namen niet worden genoemd in het rapport. Deze bedrijven weigerden medewerking en hebben ook geen melding gemaakt van de afspraken.

Alle boetes op een rij: