MH17-rechtszaak in Nederland, ‘met hechte internationale steun’

Wanneer de strafzaak begint, is onbekend. Er zijn nog geen dagvaardingen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de daders van het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, binnenkort bijna drie jaar geleden, is een „zaak van lange adem” en „in volle gang”, laat justitie weten. Maar als het zo ver komt, als op enig moment verdachten zijn geidentificeerd en voor de rechter kunnen worden gebracht, dan zal dat in Nederland gebeuren.

Woensdag maakte het kabinet bekend dat de vijf landen die samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) unaniem hebben besloten dat vervolging en berechting in Nederland plaatsvindt, „ingebed in een hechte en blijvende internationale samenwerking en steun”, schrijven de ministers Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) en Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. Een eerste optie, berechting door een tribunaal van de Verenigde Naties, werd onmogelijk door een veto van Rusland, twee jaar geleden, in de VN-Veiligheidsraad. Een andere optie, internationale berechting door een tribunaal, is nu ook van tafel.

De ‘Nederlandse’ variant heeft niet alleen de voorkeur van alle vijf JIT-landen, maar ook die van het Openbaar Ministerie. De vijf landen blijven intensief samenwerken – volgens het principe ‘één voor allen, allen voor één’ – bijvoorbeeld als vanuit andere landen „druk” wordt uitgeoefend tijdens vervolging en berechting. Er komt waarschijnlijk een internationale „klankbordgroep” die het Nederlandse Openbaar Ministerie bijstaat. Ook zullen buitenlandse nabestaanden het proces kunnen volgen, en krijgen ze spreekrecht zoals in Nederland gebruikelijk is.

Het nieuws komt een dag nadat Australië, als laatste van de vijf JIT-landen, zijn voorkeur voor berechting in Nederland heeft kenbaar gemaakt. Ook wordt deze week een verdrag ondertekend met Oekraïne, waarin dat land het recht op vervolging en berechting van de daders op zijn grondgebied overdraagt aan Nederland. Daarbij is zeker dat vervolging en berechting in Nederland alle slachtoffers uit zeventien landen kan omvatten, ongeacht hun nationaliteit. In het verdrag wordt ook geregeld dat verdachten via een videoverbinding kunnen worden gehoord en dat, als het tot berechting en een uitspraak door Nederlandse rechters komt, een straf ook in Oekraïne kan worden uitgezeten.

Over de uitlevering van verdachten is nog onduidelijkheid. „Of dat zal lukken, moet uiteraard worden afgewacht”, schrijft het kabinet. Oekraïne en Rusland leveren geen eigen ingezetenen uit. Een verdachte met de Russische nationaliteit die zich in Oekraïne bevindt, zou weer wél kunnen worden uitgeleverd. Dit alles is van belang, omdat de verdenking vooral uitgaat naar pro-Russische separatisten. Zij zouden op 17 juli 2014 de Boek-raket hebben afgevuurd.

Welke rechtbank het proces behandelt, is nog niet bekend. De rechtszaak kan beginnen wanneer de verdachten zijn gedagvaard. Vervolgens begint de rechter-commissaris een vooronderzoek. Volgens de Raad voor de rechtspraak staan Nederlandse rechters internationaal hoog aangeschreven en behoren ze „tot de onafhankelijkste ter wereld”. Ook hebben Nederlandse rechters „veel ervaring met ingewikkelde rechtszaken” met internationale aspecten, zoals die over Srebrenica en de genocide in Rwanda, en zijn in Nederland internationale tribunalen gevestigd.

Minister Koenders laat weten dat de ramp met MH17 heeft laten zien „hoe een gedeeld noodlot kan leiden tot hechte internationale samenwerking en vastberadenheid om recht te doen”. Er was „sprake van veel desinformatie en pogingen om het onderzoek in diskrediet te brengen”, aldus Koenders, maar toch zijn „belangrijke resultaten geboekt” en kan het strafrechtelijk onderzoek „rekenen op vrijwel unanieme steun van de internationale gemeenschap”.