Messi verlengt contract bij Barcelona tot 2021

Lionel Messi blijft bij FC Barcelona. De dertigjarige Argentijn blijft de Catalanen trouw door een contract tot medio 2021 te tekenen. Zijn huidige contract loopt tot medio 2018. De club is nu tot een akkoord gekomen met de sterspeler, die in 2000 op twaalfjarige leeftijd werd overgenomen van Newell’s Old Boys.

Hoeveel Messi gaat verdienen is niet bekendgemaakt. In zijn nieuwe contract zou een afkoopsom van 300 miljoen euro zijn opgenomen, melden Spaanse media.

Inmiddels staat de teller bij Messi op 584 officiële wedstrijden. De aanvaller kwam in totaal tot 509 goals. Mede dankzij die productie werd Barcelona in de periode met Messi acht keer kampioen en werd vier keer de Champions League gewonnen.

Clubtopscorer

De aanvaller is vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld, won met Barça vier keer de Champions League en acht Spaanse titels. Hij is tevens clubtopscorer aller tijden.

Messi heeft nog niet getekend. Dat gebeurt dat na de zomerstop bij aanvang van het nieuwe seizoen.