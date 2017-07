Als de Arnhemmers zelf een burgemeester hadden mogen kiezen waren ze nooit bij Ahmed Marcouch uit Amsterdam Nieuw-West uitgekomen. Dat heeft hij dan gemeen met zijn voorgangers. Op Pauline Krikke (VVD) en Herman Kaiser (CDA) zou ook niemand hebben gestemd. Tegen de Volkskrant zei Marcouch over Arnhem: „Arnhem is een interessante stad. Ik kom er al lang. Op uitnodiging van partijgenoten, maar ook privé. Het is een mooie stad, strategisch gelegen met veel cultuur en de Hoge Veluwe is vlakbij. Arnhem is the place to be.”

Eerste gedachte: die kent de stad niet.

Dat heeft hij dan ook gemeen met bijvoorbeeld Pauline Krikke en al die andere niet-gekozen burgemeesters die zodra ze ergens benoemd zijn, beginnen met het opsommen van alle oppervlakkigheden waar de stad waar ze terechtkomen beroemd om is.

Den Bosch heeft de Sint Jan en de Bossche Bol, Wageningen een universiteit, Deventer een historisch centrum en Arnhem heeft de trolleybus, een bosrijke omgeving, het Openluchtmuseum en Vitesse. En volgens Ahmed Marcouch ook ‘grootstedelijke uitdagingen’ zoals radicalisering.

Houden ze in Arnhem helemaal niet van: van mensen van buiten die over hun rug heen stemming komen maken voor eigen gewin.

Allemaal gelul natuurlijk, maar het haalt het niet bij de kwaadaardige onzin van Geert Wilders die per tweet aankondigde naar Arnhem te komen om voor het gemeentehuis te protesteren tegen Marcouch die volgens hem een PVV-hatende Marokkaan is, meer geschikt voor Rabat dan voor Arnhem.

Houden ze in Arnhem helemaal niet van: van mensen van buiten die over hun rug heen stemming komen maken voor eigen gewin. Van alle Arnhemmers die ik ken is er niet een bang dat Arnhem onder Marcouch een kalifaat wordt of dat de politie-agentes er opeens gesluierd de straat op gaan. ‘Het land willen terugveroveren’ en dan in Arnhem beginnen: dan ben je of gek of je kent net als Ahmed Marcouch de Arnhemmer niet.

Sinds de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin de stad totaal werd verwoest, nemen de inwoners altijd het zwartste scenario als uitgangspunt. Er zijn er die dat cynisch vinden, maar de ‘Ernemmer’ redeneert: dan kan het alleen nog maar meevallen.

Ahmed Marcouch heeft dus het voordeel van de twijfel, zoals iedereen in Arnhem uiteindelijk het voordeel van de twijfel heeft. Ze zullen hem op dezelfde manier behandelen zoals ze al zijn voorgangers behandelden. In Arnhem kloppen ze de burgemeester op de schouders, sloffen ze braaf achter hem aan en zeggen ze achter zijn rug dat hij de ‘goedwies kapot heeft’. Dat zeggen ze trouwens ook over Geert Wilders. Ik hoop bij de demonstratie ook in zijn gezicht, maar dat zal wel weer niet.