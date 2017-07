Maker vechtvideo Trump vs. CNN biedt excuses aan

Het was bedoeld om mensen op de kast te jagen, om te zien hoe ver hij kon gaan. Maar dat zijn video waarin president Trump vecht met een man die televisiezender CNN voorstelt zo veel los zou maken, daar schrok maker met het pseudoniem HanAssholeSolo behoorlijk van. Via internetforum Reddit bood hij woensdag zijn excuses aan.

“Ik pleit er niet voor geweld te gebruiken tegen de pers en op die manier was de grap die ik plaatste ook absoluut niet bedoeld”, schrijft de internetgebruiker in een uitgebreide verklaring. “Deze video was puur bedoeld als grap, niet om aan te zetten tot geweld tegen CNN of welke nieuwsorganisatie dan ook.”

De Reddit-gebruiker reageerde daarmee op het verwijt van CNN dat de video “oproept tot geweld tegen journalisten”. Die beschuldiging kwam overigens pas nadat Trump de video afgelopen weekeinde zelf deelde op Twitter, waarna de beelden in rap tempo het internet over gingen. Inmiddels is de tweet bijna 340.000 keer gedeeld.

CNN dreigt met bekendmaken identiteit

Volgens de Reddit-gebruiker is de video die Trump deelde niet dezelfde als die hij maakte. In eerste instantie zat er geen geluid onder de video, aldus de maker. “Ik had geen idee dat iemand het zou overnemen, muziek zou toevoegen en dat het op het profiel van de president zou verschijnen.”

Naast een verontschuldiging op Reddit excuseerde HanAssholeSolo zich ook tegenover CNN zelf, dat zijn echte identiteit wist te achterhalen en hem vervolgens interviewde. De televisiezender laat nu weten dat het de identiteit van de internetgebruiker geheimhoudt, omdat hij heeft toegezegd nooit meer dergelijke berichten te verspreiden. Maar als dat ooit verandert, publiceert CNN de naam alsnog, zo dreigt de zender woensdag.

HanAssholeSolo voelt daar weinig voor, stelt hij in zijn reactie. “Jullie zullen deze persoon nooit meer iets schadelijks of hatelijks op internet zien publiceren”, schrijft hij. De Reddit-gebruiker voegde daaraan toe dat hij zijn account per direct verwijdert. Zijn excuus is daardoor niet langer op het forum te lezen, maar werd sindsdien veelvuldig getwitterd.