Literaire topuitgever stapt over van Atlas Contact naar Das Mag

Mizzi van der Pluijm, een van de belangrijkste literaire uitgevers van Nederland, verlaat uitgeverij Atlas Contact. Zij gaat aan de slag bij Das Mag, de jonge, onconventionele uitgeverij die successen heeft met Lize Spit en Walter van den Berg.

Reden voor het vertrek is een conflict met VBK, het moederconcern van Atlas Contact, over de koers van de uitgeverij.

Atlas Contact is met auteurs als Adriaan van Dis, Jeroen Brouwers, Dimitri Verhulst en P.F. Thomése een van de meest vooraanstaande literaire huizen.

Van der Pluijm (54) heeft hier bijna dertig jaar gewerkt, de afgelopen dertien jaar als directeur-uitgever. Onder haar leiding kende het bedrijf ook grote non-fictiesuccessen als In Europa (Geert Mak), Wij zijn ons brein (Dick Swaab) en Dit kan niet waar zijn (Joris Luyendijk).

„Ik ga met pijn in mijn hart weg”, zegt Van der Pluijm in een verklaring.” Maar VBK en ik denken te verschillend over de toekomst van de literaire uitgeverij waardoor het beter is om nu uit elkaar te gaan.”

De exacte reden van het conflict is nog onbekend. Van der Pluijm zou bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van VBK-directeur Wiet de Bruin dat de uitgeverij commerciëler moet worden.

Das Mag is twee jaar geleden voortgekomen uit het literaire tijdschrift Das Magazin en is opgericht met crowdfunding. Het geeft maximaal vijftien nieuwe titels per jaar uit. Vorig jaar kwam Das Mag hard in conflict met webwinkel bol.com over tarieven, waarna bol.com weigerde nog langer de boeken van Das Mag te verkopen.

„Ik wil jullie helpen het been gestrekt te houden”, zei Mizzi van der Pluijm volgens Das Mag-oprichters Toine Donk en Daniël van der Meer toen ze hen benaderde.

Bij Atlas Contact wordt zij opgevolgd door Chris Herschdorfer, tot dit voorjaar directeur-uitgever van Ambo|Anthos.