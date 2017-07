Oud-juryvoorzitter: ‘Ik zou Sagan ook uit de Tour hebben gezet’

De beslissing om Peter Sagan uit de Tour de France te zetten nadat hij tijdens de eindsprint van de vierde etappe dinsdag ogenschijnlijk een elleboogstoot uitdeelde aan collegasprinter Mark Cavendish was een zware, maar zeker geen onterechte, zegt Martin Bruin, in 1998 en 2008 een jaar voorzitter van de jury in de Ronde van Frankrijk.

„Ik had het ook gedaan”, zegt Bruin vanuit zijn woonplaats Scheveningen, in een luie stoel achter een kopje thee. Bruin keek de beelden van Sagan en Cavendish dertig keer terug en kwam tot dezelfde conclusie als de huidige jury in de Tour. „Maar waar ik wel moeite mee heb, is dat er al een beslissing was gemaakt die later nog werd verzwaard. Dat kan in mijn ogen niet.”

Sagan kreeg aanvankelijk een tijdstraf van dertig seconden en hij werd uit de daguitslag geschrapt – de Slowaak eindigde dinsdag na de valpartij als tweede achter de Franse winnaar Arnaud Démare. „Er zijn vier juryleden en die hebben vanuit een videowagen die speciaal voor hen in de buurt van de finish staat de beelden uitvoerig teruggekeken. Op basis daarvan spraken ze met elkaar, en gaven ze een waardeoordeel.”

Sagan geeft Cavendish een duw tijdens de eindsprint in de vierde etappe van de Tour. Foto Yoan Valat/EPA

Meeste stemmen gelden

Bruin vertelt over zijn werkwijze, toen hij voorzitter was: „Bij een incident keken we eerst naar de beelden. Daarna stuurde ik iedereen naar een apart hokje en liet ik ze alleen opschrijven: diskwalificatie of niet. Anders ga je elkaar lopen overreden. Dat is niet goed. Je uitleg kun je later altijd nog geven, aan de pers. Ik hanteerde een systeem van meeste stemmen gelden. Zouden we met gelijke stemmen eindigen, dan was mijn oordeel doorslaggevend.”

Bruin zette nooit een renner uit de Tour, maar wel uit de Ronde van Spanje. Dat was in 2000, toen Mario Cipollini voor de start van een etappe op de vuist ging met een Spaanse collega. „De politie kwam toen bij me: hij ging of de cel in, of ik moest hem diskwalificeren. De keuze was snel gemaakt. En Mario snapte dat zelf ook wel.”

Waarom de jury in de Tour de France onder leiding van de Belg Philippe Marien dinsdag haar oordeel een uur na de wedstrijd wijzigde, snapt Bruin niet. „Ik ken Philippe goed en ik waardeer hem erg als collega. Ik kan me niet voorstellen dat hij is gezwicht voor het furieuze protest van Roger Hammond [ploegleider Dimension Data, van Mark Cavendish, red.], maar waarom hij van mening is veranderd, snap ik niet.”

Protest had toch geen zin

Protesten zijn formeel trouwens helemaal niet meer mogelijk, zegt Bruin. „Die mogelijkheid is al jaren geleden uit de reglementen geschrapt.” Daarom weet de voormalig juryvoorzitter ook zeker: „Een protest van Bora-Hansgrohe gaat niets uitmaken. Sagan gaat niet meer van start deze Tour.” Kort nadat Bruin deze woorden had gesproken, zei Sagan woensdagochtend bij het verlaten van het hotel waar hij met zijn ploeg overnachtte, dat hij de beslissing van de jury aanvaardt, maar het er niet mee eens is omdat hij „niets verkeerd heeft gedaan”.

Als Bruin nog voorzitter was geweest, had hij de wereldkampioen ook uit de Tour gezet. Maar hij had ook zeker de actie van Arnaud Démare bestraft. De uiteindelijke winnaar van de vierde etappe week in de sprint, vlak voor het incident met Cavendish en Sagan, van rechts naar links uit, en koos daarmee een andere lijn, sneed zijn collega Nacer Bouhanni af. Volgens de reglementen van wereldwielerunie UCI mag dat niet, maar Démare bleef buiten schot, en was de eerste Fransman sinds 2006 die weer eens een sprint in de Tour won. Bruin: „Ik heb de A.S.O. nog helemaal niet zien reageren.” Hij speculeert: „Die vinden het natuurlijk al lang best dat alle aandacht is gevestigd op Peter Sagan.”