Vrouwen in Padding, gelegen in de Zuid-Soedanese deelstaat Jonglei, dragen zakken voedsel die door het World Food Programme zijn gedropt. In april laaiden in Jonglei de gevechten weer op tussen regeringstroepen en rebellen, waardoor een nieuwe vluchtelingenstroom op gang kwam en dorpjes en steden in de regio overbevolkt zijn geraakt.

Foto Albert Gonzalez Farran/AFP