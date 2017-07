Hoe een baby van een dag oud in één nacht twee jaar kan worden

Wanneer mijn tolk en ik het restaurant in hartje Seoul betreden, zit de Noord-Koreaanse vluchteling die ik die avond interview al aan tafel te wachten. Ik stel mij voor aan Kang Hun en vraag hem hoe oud hij is. „Twenty”, antwoordt de jongen in het Engels. Ik wil dit noteren, wanneer mijn tolk ingrijpt: „Dat is de Koreaanse leeftijd. In werkelijkheid is hij pas negentien.”

Pardon, Koreaanse leeftijd? Worden Koreanen niet net als iedere andere sterveling geboren met nul dagen op de teller en om de 365 dagen een jaartje ouder?

Nee dus. Het Koreaanse leeftijdssysteem houdt in dat je bij je geboorte één jaar oud bent. De reden hiervoor is dat je bij je geboorte al negen maanden in de baarmoeder hebt doorgebracht. Dit wordt voor het gemak naar een jaar afgerond.

In werkelijkheid is hij pas negentien

Vervolgens word je niet een jaar ouder op je verjaardag, maar met Nieuwjaar. Een kind dat op 30 december geboren wordt, is in Zuid-Korea op 1 januari dus niet twee dagen, maar twee jaar oud. En nee, op Nieuwjaarsdag wordt iedereen wel een jaar ouder, maar dat wordt niet collectief gevierd. De meeste Zuid-Koreanen vieren hun verjaardag gewoon op de dag die in hun paspoort staat.

Hoewel in Zuid-Korea overal wordt gesproken van ‘Koreaanse leeftijd’ heeft de traditie zijn oorsprong in China. Maar terwijl het gebruik op de meeste plekken in Azië inmiddels nagenoeg is uitgestorven, wordt het in Zuid-Korea nog veelvuldig gehanteerd.

Dat kan soms handig uitkomen in Zuid-Korea. Wil je ouder lijken om indruk te maken? Hanteer dan je Koreaanse leeftijd. Of wil je jonger overkomen omdat je je jeugd aan je voorbij ziet trekken? Doe dan vooral alsof je niets van de traditie weet. Soms kan het ook gevaarlijk zijn, omdat je mensen die ouder zijn dan jij in het Koreaans anders dient aan te spreken dan jongere metgezellen.

Hoe Koreanen onduidelijkheid over hun leeftijd oplossen merk ik als ik een paar dagen later op een feestje in uitgaanswijk Hongdae ben. Als ik gasten bij wijze van experiment naar hun leeftijd vraag, antwoorden de meesten met het opnoemen van hun geboortejaar.

Is dit systeem niet ontzettend onhandig? „Op zich wel”, antwoordt een van de gasten schouderophalend. „Maar we zitten er nu eenmaal mee opgescheept.” Daarnaast is het internationale leeftijdssysteem ook niet perfect. Iemand die 25 jaar en 11 maanden oud is zegt nog steeds dat hij 25 is, terwijl zijn leeftijd dichter bij de 26 zit.

Op een onlineforum ziet een minderjarige, buitenlandse reiziger zijn kans: „Controleren ze in Zuid-Korea bij het kopen van alcohol je internationale of je Koreaanse leeftijd?” De jongen wordt snel uit de droom geholpen, hij moet wachten tot hij volgens zijn paspoort negentien is, de leeftijd waarop je in Zuid-Korea alcohol mag aanschaffen.

Benieuwd naar jouw Koreaanse leeftijd? Neem het huidige jaar, trek daarvan je geboortejaar af en tel er een jaar bij op.