Filmoverzicht: ‘Spider-Man: Homecoming’ is onverwachts fris

●●●●● Spider-Man: Homecoming: Superheldenfilm Spider-Man, echt? De derde serie rond Peter Parker binnen vijftien jaar? Zelfs de trouwste fans leken wel even klaar met deze grondig uitgewoonde superheld. En dat in een zomer waarin het publiek meer wil dan zielloze vervolgfilms: Hollywoods paradepaardjes Transformers, Alien, Pirates of the Caribbean, The Mummy en Despicable Me presteren beneden verwachting. Spider-Man: Homecoming onttrekt zich aan de ‘franchise fatigue’: een levendige blockbusterfilm die een onverwachts frisse kijk biedt op de puberende superheld. Lees de recensie: Als een Harry Potterfilm met spinnenwebben Regie: Jon Watts. Met: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Jacob Batalon. In: 122 bioscopen.

●●●●● Certain Women: Drama Om een van de meest bijzondere filmminiaturen van het jaar te zien moet je er snel bij zijn. Certain Women van Kelly Reichardt draait slechts een korte periode in een klein aantal filmtheaters, in het Previously Unreleased-programma van EYE Filmmuseum – dat zoals elke zomer de schatkamer van onuitgebrachte films ontsluit. In Amerika werd het een arthousehit. Niet in de minste plaats door de grote namen op de titelrol: Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams, met wie Reichardt al meerdere films maakte. Lees de recensie: Een western, maar dan met bepaalde vrouwen Regie: Kelly Reichardt. Met: Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart, Lily Gladstone. Rouleert in beperkt aantal filmtheaters.

●●●●● Rock’n Roll: Komedie Guillaume Canet is 43, acteur en voelt zich licht ongemakkelijk in zijn eerste vaderrol in een film. Als hij en zijn filmdochter geïnterviewd worden, vraagt de interviewster hoe hij zich voelt nu hij door een nieuwe generatie acteurs is gepasseerd. Is hij nog wel rock-’n-roll genoeg? Daarmee is de geest uit de fles: Canet verruilt zijn wollen vest voor een leren jekkie, gaat weer stappen en snuift een lijntje coke. Welkom midlifecrisis. Zijn vrouw Marion Cotillard, met wie Canet ook in het echt een relatie heeft, is zo druk bezig met de voorbereiding voor haar rol in een film van Xavier Dolan, Juste la fin du monde, dat ze weinig opmerkt. Lees de recensie: Tandeloze Franse satire die eindeloos duurt Regie: Guillaume Canet. Met: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Camille Rowe. In: 18 bioscopen.

●●●●● Retour en Bourgogne: Streekdrama Duitse Heimatfilms uit de jaren vijftig en zestig gingen over liefde, vriendschap en familie. Sentimentele streekfilms die het naoorlogse West-Duitsland troost boden. Want al die nestwarmte prentte de kijkers in: wij deugen. Retour en Bourgogne is een soort Franse Heimatfilm. Je ziet ze tegenwoordig vaker: Frankrijk moet kennelijk een beetje gerustgesteld worden. Na tien jaar keert verloren zoon Jean terug naar de familiewijngaard in Bourgogne. Net op tijd voor de druivenoogst en het sterfbed van de vader die hij ontvluchtte. Er zijn besognes, zoals een half miljoen euro erfbelasting: blijft het landgoed/de familie bijeen? Lees de recensie: Druiven trappen in Franse Heimatfilm Regie: Cédric Klapisch. Met: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, María Valverde. In: 26 bioscopen.

●●●●● 2:22: Thriller 2:22 is een variant op het idee van eeuwigdurende wederkeer in de trant van Groundhog Day of Source Code, of recentelijk Before I Fall. Ook in 2:22 moet iemand het raadsel van de tijd zien op te lossen door het ‘goede’ te doen, steeds een moment te herbeleven en herhalen, om uiteindelijk de tijd te verlossen. Lees de recensie: Michiel Huisman verstrikt in een tijdlus Regie: Paul Currie. Met: Teresa Palmer, Michiel Huisman. In: 48 bioscopen.