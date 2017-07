Distributiewerkers Albert Heijn staken opnieuw

Ruim 150 medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn zijn woensdag naar het AH-hoofdkantoor in Zaandam afgereisd om te demonstreren voor een betere cao. De FNV-leden eisen een verbetering van de koopkracht en het behoud van vaste banen.

Daarnaast stuit het onlangs afgesloten akkoord tussen Albert Heijn en vakbond CNV FNV-leden tegen de borst. FNV, met ongeveer 1,1 miljoen leden de grootste vakbond van Nederland, voelt zich buitenspel gezet, zo valt te lezen in een persverklaring:

“Niet alleen negeert AH daarmee de overgrote meerderheid, maar AH zet de deur nu wagenwijd open voor een distributiecentrum met alleen maar goedkope uitzendkrachten.”

In een reactie laat een woordvoerder van Albert Heijn weten dat het bedrijf de stakingen op woensdag met eigen werknemers heeft kunnen opvangen en dat er geen sprake is van verlate leveringen aan AH-supermarkten.

Akkoord met CNV, niet met FNV

Leden van CNV stemden eind juni in met een nieuwe cao, waarin een loonsverhoging van 3,5 procent in de komende twee jaar werd afgesproken. Daarnaast werd ruimte gemaakt voor 150 medewerkers met een jaarcontract, in plaats van de 150 uitzendkrachten uit de vorige cao. Albert Heijn zegt dat hiermee een “toekomstbestendige cao voor álle AH-werknemers is bereikt”.

Volgens Albert Heijn zijn de meeste werknemers blij met het akkoord, maar FNV wees de loonsverhoging van 1,75 procent per jaar af. Eerder werden door het personeel stiptheidsacties uitgevoerd en werd er gedemonstreerd bij distributiecentra in Zaandam en Tilburg.

Vaste banen en koopkrachtbehoud

De huidige cao, die geldt voor zo’n 4.500 AH-werknemers, draagt volgens FNV bij aan de onzekerheid voor met name nieuwe distributiewerkers. Zij blijven volgens FNV langer hangen in tijdelijke banen en in de laagste loonschaal.

Voor de werknemers die langer in dienst zijn geldt dat zij geen zicht hebben op koopkrachtverbetering, laat Özcan Colak van FNV Handel weten in een verklaring:

“De loonsverhoging die nu wordt gegeven (1,75 procent) staat in geen enkele verhouding tot de winst die in het eerste kwartaal van 2017 is gemaakt (553 miljoen euro). Hiervan kan de komende negentig jaar de koopkracht van de distributiewerkers worden betaald.”

De ruim 880 AH-supermarkten worden bevoorraad door distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle.