De duivel deed het, niet de pastor

Tijdlijn Van aangifte tot veroordeling Februari 2013 Een meisje van 16 wordt misbruikt in een hotel in Rotterdam. Ze durft pas een jaar later naar de politie te stappen. 19 februari 2016 Een tweede slachtoffer, 21 jaar oud, doet aangifte op Curaçao. Ze zegt vanaf haar elfde door B. te zijn misbruikt. Eind februari 2016 Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland legt contact met Curaçao. Het wil B. horen over de misbruikzaak in Rotterdam. Dan wordt duidelijk dat er nog meer slachtoffers zijn. Maart 2016 De aangifte in Curaçao komt in een lokale krant. Een advocaat roept slachtoffers op zich te melden. Tientallen vrouwen komen naar voren, vaak als minderjarige misbruikt. B. wordt op 13 maart, na een zondagsdienst, opgepakt. 5 juli 2017 Een rechter in Curaçao acht Orlando B. schuldig aan misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen. Hij krijgt negen jaar.

Roger Lodowica had veel kwalijke verhalen gehoord over pastor Orlando B., maar hij kon zich niet voorstellen dat zóiets ook met zijn zusje zou gebeuren. Rogers vader was vanaf de oprichting van de Rains of Blessingskerk op Curaçao een steunpilaar voor B. Als tiener moest Roger vaak helpen met klusjes voor de kerk.

De inmiddels 26-jarige Roger – groot, gouden hoektand, opgeschoren kroeshaar – blijft feitelijk en rustig wanneer hij over het misbruik praat. Hij vraagt de verslaggever de voornaam van zijn zusje niet te gebruiken. Daarvoor is ze nog te getraumatiseerd. De pastor noemt hij alleen bij zijn initialen, ‘OB’. Tijdens het gesprek, op een terras aan de boulevard in Vlissingen, stopt Roger soms en kijkt uit over het water.

In 2010 vertrok Roger naar Nederland. Om te studeren aan de zeevaartschool, maar vooral omdat hij klaar was met wat zich op Curaçao afspeelde. Klaar met het religieuze fanatisme. Zijn vader, elektrotechnicus en ooit een man zonder religie, was in de voorgaande jaren steeds meer in de ban geraakt van de pastor. Al zijn geld en tijd gingen op aan Lluvias de Bendición, de Spaanse naam van de kerkgemeenschap in Midden- en Zuid-Amerika waarvoor B. eerst predikte. Later zou de pastor zelfstandig verder gaan onder het Engelse equivalent Rains of Blessings.

Vuurwerkshow

Mede onder druk van de pastor waren Rogers ouders gescheiden. Vader kreeg de voogdij. Zijn zusje was bevriend met B.’s dochter en logeerde vaak bij de pastor thuis.

Roger vertelt over zijn jeugd: „Alles wat ik wilde doen, moest ik van mijn vader aan OB vragen. Als we naar de bios gingen – alles. Maar ik dacht, jij bent mijn vader, waarom moet ik dat dan aan hem vragen?”

Toen Roger op een avond niet naar een vuurwerkshow in Willemstad mocht omdat volgens de pastor de „demonen los waren”, besloot hij uit huis te gaan. Kort daarna ging hij naar Nederland.

In Vlissingen hoorde hij van vrienden en familie opnieuw over seksschandalen binnen de kerk. Zo had een meisje in Rotterdam aangifte gedaan tegen de pastor. Sindsdien was B. niet meer in Nederland geweest. Roger had dat al verdacht gevonden; normaal gesproken kwam hij een paar keer per jaar.

Onder college op zijn zeevaartschool in februari 2016 kreeg Roger een appje van zijn zusje doorgestuurd. „Ik zag dat het niet aan mij, maar aan mijn vader was geadresseerd.” Kort en krachtig vertelde ze wat er volgens haar gebeurd was: dat ze op haar elfde voor het eerst door zelfverklaard apostel Orlando B. was verkracht. Dat ze jarenlang door hem was misbruikt, en dat de pastor haar vertelde dat niemand haar zou geloven. Dat ze het uiteindelijk gewend was geraakt. Zelfs dat ze op haar zeventiende verliefd werd op B.

Roger: „Ik geloofde haar meteen en begreep: het is dus toch gebeurd.” Een deel van de aanklacht van zijn zusje achtte de rechter woensdag ook bewezen.

Vaak agressief

Sindsdien merkt Roger dat hij vaak agressief is, en ’s nachts wakker wordt. Hij loopt, net als zijn zusje en moeder, bij een psycholoog.

Hij legt uit waarom het misbruik van zijn zusje extra hard is aangekomen. Na een korte aarzeling: „Als jongen van dertien ben ik ook ooit door een man op Curaçao misbruikt.” Aangifte durfde hij niet te doen.

Daarom wil Roger naar buiten treden. Volgens hem doen de autoriteiten op het eiland niet genoeg tegen seksueel misbruik. Hij kent te veel vrienden en familie die slachtoffer werden. „Er heerst op Curaçao een taboe. Over misbruik praat je niet. Dat moet veranderen.”

Roger zag zijn vader voor het laatst toen hij afgelopen oktober voor op het eiland was, voor de rechtszaak en vakantie. Zijn vader was lichten aan het repareren op een pier in Caracasbaai en vroeg Roger langs te komen. Hij wilde praten. „Toen gaf hij toe dat alles in de kerk fout was gegaan.”

Toch zet zijn vader zich nog steeds in voor Rains of Blessings. Hij is geregeld te horen tijdens radio-uitzendingen van de kerk, vertelt Roger. „Volgens mijn vader was het niet de schuld van de pastor. De duivel was de dader. De schuld van demonen. God zou nog altijd houden van B.”

Ook andere kerkgangers leggen de schuld niet zozeer bij B, maar bij een kwade macht. Roger: „Ze snappen het niet. Pedofilie is gewoon iets psychisch.”

Behalve met Roger Lodowica is voor dit artikel gesproken met de moeder en een tante van het slachtoffer, wier naam bij de redactie bekend is. Ook is gesproken met het OM op Curaçao en in Nederland, en met advocaten van slachtoffers en verdachte.