COA maakt afspraken met Nijmegen over asielzoekers

Nijmegen wordt voortaan ingelicht over asielzoekers die strafbare feiten hebben gepleegd of elders overlast hebben veroorzaakt. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de stad woensdag toegezegd na een overleg met de politie en gemeente Nijmegen.

Aanleiding voor het gesprek was een boze brief die de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls (CDA) dinsdag stuurde aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) en minister Stef Blok (VVD) van Justitie. Bruls kaartte in die brief de problemen aan rond een groep asielzoekers die in april in Nijmegen geplaatst zijn. Deze groep zou azc-medewerkers hebben bedreigd en diefstallen hebben gepleegd in het Nijmeegse centrum. Eerder klaagden burgemeesters van onder andere Weert en Venray ook over soortgelijke problemen rond asielzoekers die zich misdragen.

Asielzoekers uit veilige landen

Het gaat volgens ANP om asielzoekers uit veilige landen. Zij moeten meestal terug naar hun thuisland, maar mogen in Nederland wachten op de afronding van hun procedure. Sommigen van hen maken zich tijdens dit wachtproces schuldig aan wangedrag.

Als er sprake is van nieuwe bewoners van het AZC in Nijmegen die eerder strafbare feiten hebben gepleegd, zal daar in de toekomst overleg met het COA over plaatsvinden. Nijmegen wil eigenlijk helemaal geen criminele asielzoekers met een strafblad meer opvangen, zegt de gemeente in een verklaring.