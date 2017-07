Buitenlandse experts mogen dissident Liu behandelen

Buitenlandse artsen mogen de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo gaan behandelen. De activist ligt op het moment met vergevorderde leverkanker in een ziekenhuis in China. Een rechtbank in de noordoostelijke stad Shenyang heeft woensdag ingestemd met een verzoek van de familie die wil dat Liu door buitenlandse artsen behandeld wordt, meldt Reuters. De beslissing komt vlak voor de G20-top in Hamburg, waar de Chinese president Xi Jinping ook aanwezig is.

In mei werd bekend dat Liu (61) ziek is. Hij werd voorwaardelijk vrijgelaten om behandeld te worden in een ziekenhuis in Shenyang. Specialisten onder meer uit de Verenigde Staten en Duitsland kunnen zich nu voegen bij een medisch team dat Liu behandelt. Er werden verder geen details gegeven.

Nadat de ziekte bij Liu was vastgesteld kwam er veel internationale kritiek omdat hij te laat zou zijn gediagnosticeerd. Beijing zei vervolgens dat de activist door de beste specialisten in het land wordt behandeld.

Nobelprijs

Liu is China’s meest prominente dissident. In 1989 werd hij bekend als een van de leiders van de studentenprotesten in Beijing. Sindsdien is hij een belangrijke stem tegen de Chinese regering, en schreef hij kritische boeken over het regime. In 2009 werd hij veroordeeld tot elf jaar cel in eenzame opsluiting voor het “ondermijnen van de staat”. Eerder was hij een petitie gestart die opriep tot politieke hervormingen.

In 2010 kreeg Liu de Nobelprijs van de Vrede voor zijn inzet voor mensenrechten in het land. Die prijs heeft hij nooit kunnen ophalen. Beijing was boos door het besluit en besloot vervolgens tijdelijk diplomatieke banden met Noorwegen te verbreken.