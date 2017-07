Ik sta te snuffelen tussen de Engelstalige boeken in boekhandel Broese in Utrecht. Een medewerker leidt twee tienermeiden behulpzaam naar de titel die ze zoeken.

Ze betasten onderzoekend voor- en achterflap. Een van de meiden grijpt haar telefoon: „Hoi, ik heb dat boek gevonden.” Ze vervolgt, licht verongelijkt: „In een BOEKENwinkel.”

