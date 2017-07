‘Flexwerkers krijgen beter uitzicht op koopwoning’

Het wordt voor uitzendkrachten mogelijk makkelijker om een huis te kopen. De koepel van uitzenders ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) gaat een zogenoemde perspectiefverklaring geven aan flexwerkers die minstens een jaar werken voor een uitzendbureau en aan enkele aanvullende eisen voldoen. Hierdoor krijgen tienduizenden flexwerkers een beter uitzicht op een koopwoning.

Veel uitzendkrachten hebben moeite met het krijgen van een hypotheek. Banken stellen vaak hoge eisen, zoals het hebben van een vast contract of een oplopend inkomen in de afgelopen drie jaar. Met de Stichting Perspectiefverklaring, dat deelnemende uitzendbureaus gaat certificeren, moet het voor een grotere groep flexwerkers makkelijker worden een hypotheek af te sluiten, zegt ABU-directeur Jurriën Koops:

“Met de oprichting van de stichting maken we in één keer een grote stap: het kopen van een eigen huis komt nu binnen handbereik van álle uitzendkrachten in Nederland. Tot nu konden uitzendkrachten namelijk alleen terecht bij uitzendbureaus die lid zijn van de ABU. Daarnaast draagt uitzendwerk op deze manier bij aan meer zekerheid voor werkenden.”