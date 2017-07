Arabische boycot van Qatar blijft in stand

Vier Arabische buurlanden houden hun sancties tegen Qatar in stand. Eerder had de golfstaat laten weten een opgelegd ultimatum dat woensdag verliep naast zich neer te leggen.

Vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein hadden daarom woensdag een overleg in Kaïro om over de crisis te praten. Eerder op de dag hadden ze een geschreven reactie van Doha gekregen. In een gezamenlijke verklaring concluderen de landen volgens AP:

“Het antwoord dat we hebben gekregen was negatief en miste ook maar enige inhoud. Het laat zien dat Qatar niets zal doen om zijn beleid te veranderen.”

In totaal waren 13 eisen neergelegd bij Qatar. Het land moest onder meer stoppen met de zender Al Jazeera. Ook moest Qatar banden met Iran verbreken en ervoor zorgen dat Turkije zijn militaire basis in de golfstaat sluit. Daarmee zouden de vier landen de recent ontstane crisis in het land willen beëindigen.

Diplomatieke en economische blokkade

De vier Arabische landen hebben een diplomatieke en economische blokkade afgekondigd tegen Qatar. Het oliestaatje zou terrorisme ondersteunen en te nauwe banden onderhouden met Iran. Dat land wordt gezien als een gevaarlijke tegenstander in de regio.

Ook Ankara heeft gereageerd op het nieuws. De militaire basis van het land in Qatar is een van de pijnpunten tussen de Arabische landen. Een Turkse woordvoerder zei dat “alleen de landen die de overeenkomst [over de basis] hebben gesloten, ook een besluit erover maken”.