Aanhangers regering Venezuela bestormen parlement

Aanhangers van de Venezolaanse regering hebben woensdag in hoofdstad Caracas het nationale parlement bestormd, waar de oppositie een meerderheid heeft. Verschillende parlementariërs en journalisten raakten bij de ongeregeldheden gewond, meldt Reuters.

De bestorming ving aan na een bijeenkomst van het parlement ter ere van de Venezolaanse Onafhankelijkheidsdag. Bij de charge zijn volgens getuigen explosies gehoord, mogelijk van vuurwerk dat bij het gebouw naar binnen werd gegooid. AFP beschrijft tientallen mensen - van wie sommigen gemaskerd en met stokken in de aanslag - die zich bij het parlement een weg naar binnen forceerden.

De betogers hielden voor het gebouw een zitdemonstratie tegen de Venezolaanse oppositie. Tijdens een onderbreking van de bijeenkomst van de parlementariërs zetten ze de bestorming in.

Massale demonstraties

In Venezuela vinden regelmatig massale demonstraties plaats tegen het autoritaire regime van president Nicolás Maduro. De mensen die woensdag het parlement naar binnen drongen, zijn juist aanhangers van Maduro. Sinds de rechtse oppositie in het land sinds eind 2015 een meerderheid heeft in het parlement, doet president Maduro er samen met zijn regering en het Hooggerechtshof alles aan dat parlement buiten spel te zetten.

Sinds anderhalf jaar verkeert het Zuid-Amerikaanse land in een alsmaar grotere crisis. Er is extreme voedselschaarste, hevige inflatie en een voortdurend tekort aan medicijnen.