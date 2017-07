Zware straf voor douanier die coke doorliet: 14 jaar cel

Eigenbelang en geldzucht waren volgens de Rotterdamse rechtbank voor douanier Gerrit G. belangrijker dan zijn beroepseer en de beveiliging van de Nederlandse haven. De douanier verdient voor het doorlaten van een aantal partijen cocaïne en ambtelijke omkoping een langdurige straf, vindt de rechtbank: 14 jaar cel. Het is schrijnend dat een douanier die grenzen moet beveiligen, die beveiliging juist heeft ondermijnd. „Rotterdam is één van de grootste havens van de wereld en corruptie in de haven schaadt het aanzien van ons land.”

Met het vonnis onderstreept de rechtbank het belang van een integere overheid die serieus werk maakt van de bestrijding van de internationale handel in cocaïne en andere drugs. Hoewel Gerrit G. geen strafblad heeft, kreeg hij een veel zwaardere straf dan zijn drie medeverdachten. De mannen die hem volgens de rechtbank hebben omgekocht, kregen met straffen tussen de 3 en 10 jaar alle drie een forse aanvulling op hun al niet onaanzienlijke strafblad. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers is de staf voor zijn cliënt Gerrit G. veel te hoog. „De rechtbank heeft kennelijk niet meegewogen dat Gerrit niet de initiatiefnemer was van de cocaïnesmokkel. Hij had geen keuze en moest meewerken.”

Het vonnis is een tussenstap in een tumultueus verlopen rechtszaak rond de douanier: de rechters zijn in de loop van de zaak tot vier keer toe gewraakt. Een aantal andere verdachten in het complexe onderzoek naar corruptie en cocaïnesmokkel moet zich nog verantwoorden. Onder hen een oud-collega van Gerrit G.

En dat is nog niet alles. De rol van de douanier kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar de moord op een onschuldige burger: Rob Zweekhorst, die op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden is doodgeschoten. Tijdens het onderzoek naar zijn gewelddadige dood ontstond het vermoeden dat niet Zweekhorst maar diens buurtgenoot Dennis van den Berg het doelwit was van de moordaanslag. Van den Berg, die geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam, is door de rechtbank tot 10 jaar cel veroordeeld voor omkoping, cocaïnesmokkel en witwassen.

De criminele vete die aanleiding was voor de moordaanslag, kostte in 2014 nog iemand het leven. Fruithandelaar Rinus M. werd in april van dat jaar voor zijn woning in het Brabantse Steenbergen geliquideerd. Rinus M. was vrijwel zeker ook betrokken bij cocaïnesmokkel en kende een aantal van de verdachten die dinsdag door de rechtbank zijn veroordeeld. Twee andere schietpartijen, waarbij de beoogde slachtoffers aan de dood ontsnapten, zijn onderdeel van hetzelfde complexe strafdossier dat verbindingen heeft met de zaak van de douanier.

Vrijwel alle betrokkenen in de zaak houden er rekening mee dat de nu veroordeelde Gerrit G. een sleutelrol kan gaan spelen in het vervolgonderzoek. Hij heeft in de verklaringen vlak na zijn aanhouding laten doorschemeren dat hij veel meer weet, ook over corruptie bij de douane en het speciale HARC-team dat in de haven verantwoordelijk is voor de opsporing van cocaïnetransporten. „Die kennis heeft hij van zijn opdrachtgevers, een groep mannen rond René F., die is veroordeeld tot 4 jaar cel.

De grote vraag is of Gerrit G. blijft zwijgen, zoals hij tijdens de behandeling van zijn strafzaak heeft gedaan. De douanier wordt ernstig bedreigd en zit volgens zijn advocaat gedetineerd op een extra beveiligde plek. Ook een van de dochters van Gerrit G. wordt bedreigd, zij krijgt bescherming en is ondergedoken.

Gezien die omstandigheden, zijn zware straf en het feit dat Gerrit G. allesbehalve een doorgewinterde crimineel is, is hij een geschikte kandidaat voor een kroongetuigendeal, zeggen verschillende betrokkenen die de zaak goed kennen. Jan-Hein Kuijpers ontkent dat zijn cliënt al is benaderd. Gezien het recente succes van het Openbaar Ministerie in de Passagezaak, waarbij twee kroongetuigen zijn ingezet, is het heel goed denkbaar dat Gerrit G. wordt benaderd, moet ook Kuijpers toegeven.

De belangen zijn er, gezien de opmerkelijke woorden van de rechtbank over het besmette aanzien van de Rotterdamse haven, groot genoeg voor.