Verkrachter Amsterdam moet 14 jaar cel in

Een man uit Purmerend die eind januari 2016 in Amsterdam drie jonge vrouwen verkrachtte, is dinsdagmiddag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot veertien jaar cel. Dat is hoger dan de straf van twaalf jaar die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden tegen Mustafa A. had geëist. A. krijgt geen tbs opgelegd. Volgens de rechtbank zijn er geen aanzijwingen dat hij een geestelijke stoornis heeft.

De rechters rekenen het de illegale Marokkaan A. vooral zwaar aan dat hij de verkrachtingen op “uiterst grove en vernederende wijze” heeft gepleegd:

“Hij heeft de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers op de meest verstrekkende manier geschonden. Hij heeft zich blijkbaar slechts laten leiden door zijn eigen seksuele lustgevoelens en er is niet gebleken dat hij op enig moment heeft stilgestaan bij de gevoelens en gevolgen voor de slachtoffers.”

A. bedreigde de vrouwen met een mes, zei dat hij hen “dood zou maken” als ze niet meewerkten, nam hen in een wurggreep en trok hard aan hun haren. Hij verkrachtte hen meerdere malen.

Verzwarende factoren

Dat A. twee jaar langer moet vast zitten dan het OM had geëist, schrijft de rechtbank toe aan een aantal verzwarende factoren. De rechters noemen de jonge leeftijd van de slachtoffers, de hoeveelheid seksuele handelingen die A. bij hen verrichtte, de trauma’s die de slachtoffers hebben opgelopen en de gevoelens van onveiligheid waar zij nu mee kampen. Volgens de rechtbank redenen waarom A. een “langdurige vrijheidsbeneming moet worden opgelegd”.

Mustafa A. maakte zijn drie slachtoffers binnen een tijdbestek van vier dagen. Telkens volgde hij de vrouwen, die leeftijden hadden tussen de 20 en 24 jaar, terwijl die naar huis fietsten na het uitgaan in de binnenstad. Uiteindelijk reed A. hen klem, waarna hij de vrouwen verkrachtte.

Zelf ontkende A. verantwoordelijk te zijn voor de verkrachtingen. De rechters oordelen echter dat het dossier - met forensisch bewijs en het letsel van de slachtoffers - geen ruimte laat voor alternatieve verklaringen.

In het vonnis woog ook mee dat A. brand stichtte in de cel waarin hij tijdens zijn voorarrest zat. A. liep brandwonden op, andere gevangenen en personeel moesten behandeld worden voor ademhalingsklachten. A. heeft de brand met voorbedachte rade aangestoken, oordelen de rechters: A. plaatste vooraf zijn bed rechtop tegen zijn celdeur.

Het is nog niet bekend of A. in beroep gaat tegen de uitspraak.