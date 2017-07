Verkiezingsprogramma CDU/CSU noemt VS niet langer ‘vriend’ maar ‘partner’

De Verenigde Staten zijn in het verkiezingsprogramma van CDU/CSU van bondskanselier Merkel afgewaardeerd van ‘vriend’ tot ‘partner’. In 2013 noemden de christendemocraten de VS in hun programma nog „de belangrijkste vriend en partner van Duitsland buiten Europa”.

In het maandag gepresenteerde programma voor de verkiezingen van 24 september is het woord vriend verdwenen: „De VS zijn en blijven onze belangrijkste partner buiten Europa.” Ook stelt het programma niet meer, zoals vier jaar geleden, dat „de vriendschap met de VS de pijler van onze internationale samenwerking” is.