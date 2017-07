Vaticaans ziekenhuis wil zieke Britse baby opnemen

Een Vaticaans kinderziekenhuis heeft aangeboden de terminaal zieke Britse baby Charlie Gard op te nemen. De tien maanden oude Gard lijdt aan een zeldzame spierziekte. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde vorige week dat de Britse artsen van Gard de behandeling mogen staken, tegen de wil van de ouders in.

Het ziekenhuis in Vaticaanstad onderzoekt of het juridisch mogelijk is de baby over te laten plaatsen. Een Britse rechter volgde eerder het oordeel van Gards dokters, die zeggen dat het beter is als de zorg voor het kind gestaakt zou worden. De ouders hoopten juist het kind naar de Verenigde Staten over te brengen voor behandeling en stapten en stapten na de uitspraak van de Britse rechter naar het Europees Hof.

De Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken, kardinaal Pietro Parolin, zegt dat de Heilige Stoel er alles aan zal doen om de wettelijke obstakels te overwinnen die de overplaatsing van Gard in de weg staan. Ook de Amerikaanse president Donald Trump bemoeide zich maandag met de kwestie. Hij tweette dat de Verenigde Staten Gard graag zouden helpen als dat ze dat zouden kunnen.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017

Over de zaak, die sinds april speelt, is veel te doen in het Verenigd Koninkrijk. De advocaat van het stel zei dat rechters zich niet moeten bemoeien met de rechten van de ouders van Charlie Gard. “Wat hier echt op het spel staat, is dat de overheid, op grote schaal, je recht op een privé- en familieleven met de voeten treedt.”