De Thuiskok: Veldsla met mango

Gelukkig betekent Groente!, de titel van het kookboek van Niven Kunz, niet dat er in zijn recepten enkel met groente wordt gekookt. Ook vlees en vis worden regelmatig gebruikt, zij het dat die ingrediënten niet meer dan twintig procent van het gerecht vormen. Maar Kunz laat zien dat ook een kleine toevoeging van vlees of vis een wereld van verschil kan maken. Deze salade bestaat grotendeels uit veldsla en mango, maar er zitten er ook twaalf langoustines doorheen, die het net even wat extra’s geven, net als de zoute pinda’s en het rode pepertje.

Snij de mango en komkommer in gelijke blokjes. Snij de rode peper in dunne ringen. Maak een dressing van de sojasaus, het water, limoensap en limoenrasp. Bak de langoustines om en om elke kant 1-2 minuten in de olie en kruid ze met peper en zout. Bouw de salade op door te beginnen met de veldsla. Plaats daarop de mango, komkommer en langoustines. Maak af met de pinda’s, rode peper en de sojadressing.