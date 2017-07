Stroomstoring bij station Den Haag legt treinverkeer plat

Het treinverkeer bij Den Haag en Leiden is volledig platgelegd door een stroomstoring. Het gaat nog lange tijd duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt, aldus ProRail.

Het is momenteel onbekend waar de stroomstoring plaatsvindt. “Monteurs zijn aan het zoeken. Zo lang we niet weten waar de storing zich bevindt en wat er precies aan de hand is, kunnen we ook niet met een oplossing komen”, aldus Coen van Kranenburg van ProRail. “Het gaat nog een behoorlijke tijd duren.”

Den Haag is een druk knooppunt voor veel treinen, waardoor er files zijn ontstaan. “Er staan ook veel treinen op sporen bij omliggende stations. Als de problemen verholpen zijn, zal het ook nog een tijd duren voordat alles weer rijdt volgens dienstregeling.” Ook de NS meldt dat nog onduidelijk is hoelang de situatie gaat duren.

Reizigers die van Den Haag naar Delft of Zoetermeer reizen, kunnen gebruik maken van de tram. De NS meldt om 13.00 uur dat er mondjesmaat treinen rijden vanaf station Den Haag Holland Spoor. “Vanuit daar rijden er wel treinen naar Rotterdam en Gouda en zijn er omreismogelijkheden via de Randstadrail. We adviseren reizigers dus om te kijken of ze via die route kunnen reizen”, aldus een woordvoerder.