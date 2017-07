Sterke afname oude diesels in Rotterdam

Het aantal oude diesels in Rotterdam is een stuk sneller afgenomen dan in de rest van Nederland. Waar begin van 2016 nog zo’n vierduizend vervuilende personen- en bestelauto’s in de stad rondreden, waren dat er dit jaar nog maar 2.200, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is dus bijna de helft van alle oude diesels in een jaar tijd uit Rotterdam verdwenen. Het gaat om auto’s die vóór 2001 gebouwd zijn. In totaal waren er begin dit jaar nog 155 duizend dergelijke voertuigen in Nederland, een afname van nog geen twintig procent.

Sinds 2016 heeft Rotterdam een milieuzone om vervuilende auto’s uit de stad te weren. Twee jaar daarvoor werd al een sloopregeling ingevoerd die auto-eigenaren moest stimuleren om afstand te doen van hun oude diesels.

In Utrecht werd eerder al een sloopregeling aangeboden en vervolgens in 2015 een milieuzone opgezet, waardoor het aantal vervuilende auto’s ook een paar jaar sneller afnam. Sinds 2014 is tweederde van alle oude diesels uit Utrecht verdwenen. Wel lag de afname het afgelopen jaar met twintig procent weer in de buurt van het landelijk gemiddelde.

In Amsterdam en Den Haag zijn nog geen milieuzones voor personenauto’s van kracht. In totaal nam het aantal oude diesels in die steden sinds 2014 af met de helft.

Proces Raad van State

Onlangs besloot de Raad van State nog dat Utrecht zijn milieuzone mag behouden. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) hadden een zaak aangespannen. Het gebruik van combinaties van verkeersborden zou onder meer verwarrend zijn voor bestuurders. De rechter was het daar niet mee eens.