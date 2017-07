Schippers: wet wijzigen om donorkinderen te helpen

Via wetswijzigingen moet het voor kinderen van zaaddonoren onder meer makkelijker worden eventuele halfbroers en -zussen te vinden. Dat staat in een brief die demissionair minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schippers wil dat de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), het orgaan dat alle donorgegevens registreert, genoeg wettelijke ruimte krijgt om ook donorbroers- en zussen bij elkaar te brengen. Donorkinderen kunnen zich dan bij de SDKB melden met de vraag of met het zaad van hun donorvader ook andere kinderen zijn verwerkt. Is dat het geval, en staan die kinderen open voor contact, dan kan het SDKB de verwanten bij elkaar brengen.

Databank

Het voorstel van Schippers maakt deel uit van een actieplan dat de minister heeft opgesteld samen met belangenverenigingen voor donorkinderen. Schippers wil kinderen van spermadonoren helpen bij hun zoektocht naar hun achtergrond.

Daartoe stelt Schippers ook 150.000 euro beschikbaar voor mannen die vroeger anoniem zaad hebben gedoneerd, en zich nu alsnog met naam en toenaam willen laten registreren. Momenteel moeten deze mannen betalen als zij zich willen laten opnemen in de zogeheten KID-DNA-databank. Schippers hoopt zo de drempel te verlagen voor deze mannen, die veelal vóór 2004 actief waren als spermadonor. Na 2004 was het niet meer toegestaan anoniem zaad te doneren.

Sinds 2004 was anonieme spermadonatie in uitzonderlijke gevallen nog mogelijk. Het ging dan altijd om moeders die van dezelfde donor nog een tweede kind wilden nemen. Schippers vindt het nu tijd om ook aan die praktijk een einde te maken. Ze gaat artsen en vruchtbaarheidsklinieken melden dat anonieme donoren in geen geval meer zijn toegestaan.