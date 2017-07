Sagan uit Tour gezet om veroorzaken valpartij

De Slowaakse wielrenner Peter Sagan is dinsdagavond uit de Tour de France gezet voor het geven van een duw aan Mark Cavendish. Dat heeft de jury van de Tour bekendgemaakt. Door Sagans actie, middenin de eindsprint van de vierde etappe naar Vittel, kwam Cavendish hard ten val.

Vlak na de etappe had de jury al een tijdstraf van dertig seconden uitgedeeld aan Sagan. Hij werd bovendien teruggeplaatst van de tweede naar de 115de plek in de etappeuitslag. De renner van Bora-Hansgrohe mocht toen echter wel in de koers blijven. Na protest van Cavendish’ ploeg Dimension Data besloot de Tourorganisatie alsnog om Sagan te diskwalificeren.

.@arnaudemare s'impose après une chute de Cavendish / @arnaudemare wins the stage, Cavendish crashed #TDF2017 @vittel pic.twitter.com/93HGr6XETq — Le Tour de France (@LeTour) 4 juli 2017

Sagan bood al snel na de rit zijn excuses aan bij Cavendish. Hij zei dat er geen sprake was van opzet:

“Ik wist niet dat Mark achter me zat. Hij kwam van rechts, toen ik naar het wiel van Kristoff of Démare wou springen. Mark kwam er heel snel tussen, ik had niet genoeg tijd meer om naar links te sturen. Ik ging daarom in de verdediging.”

Cavendish raakte bij de val gewond aan zijn schouder en zijn hand. Hij kwam gehavend over de finish en vertrok daarna naar het ziekenhuis voor controle. De dertigvoudig etappewinnaar in de Tour kon weinig begrip opbrengen voor Sagans actie:

“Ik kan normaal goed opschieten met Peter, maar hier snap ik niks van. Dat hij wat van zijn lijn afwijkt, daar zou ik nog mee kunnen leven. Maar met die elleboog is hij te ver gegaan.”

Collega-sprinter John Degenkolb reed over de fiets van de gevallen Cavendish, en ging zelf ook hard onderuit. De Duitser bloedde volgens ploegmaat Koen de Kort uit de vinger die zwaar beschadigd raakte toen hij vorig jaar tijdens een traingingsrit werd geschept door een auto. Degenkolb zou desondanks niets hebben gebroken.

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van de Tour de France dat een incident tijdens de eindsprint voor tumult zorgt. Zo werd de Belg Tom Steels in 1997 uit de Ronde gehaald. Hij had in volle sprint een bidon naar een andere renner gegooid. In diezelfde Tour moest Bart Voskamp een etappezege opgeven. Hij en concurrent Jens Heppner werden uit de etappeuitslag geschrapt, omdat ze al duwend en trekkend over de finish waren gekomen.