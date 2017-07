‘Ridicuul Europarlement’ heeft geen respect voor kleine landen, klaagt Juncker

„Het Europees Parlement is belachelijk, héél belachelijk.” Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie haalde dinsdag snoeihard uit naar Europarlementariërs, toen slechts een handjevol van hen kwam opdagen voor een debat in Straatsburg. In minder dan twee minuten noemde hij het Europarlement tot viermaal toe „ridicuul”.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani werd totaal overrompeld door de actie. „Ik verzoek u om een ander taalgebruik te hanteren”, schreeuwde de Italiaan verontwaardigd. „We zijn niet ridicuul!”

Junckers woedeaanval is opmerkelijk, omdat zijn Commissie doorgaans goed samenwerkt met het Europees Parlement. Maar dinsdag brak er iets in hem toen hij samen met de Maltese premier Joseph Muscat verantwoording aflegde voor het op 1 juli afgesloten roulerende Maltese EU-voorzitterschap.

„Ik salueer degenen die de moeite hebben genomen om te komen”, zei Juncker. „Maar het feit dat er een dertigtal parlementsleden aanwezig is, bewijst dat het Europees Parlement niet serieus is.” Het parlement telt 751 leden.

Europarlementariërs zouden geen respect hebben voor kleine landen, zei Juncker, zelf een Luxemburger. „Als meneer Muscat mevrouw Merkel of meneer Macron was geweest, zou het hier volle bak zijn geweest.”

Tajani sputterde nog dat het Europees Parlement de Europese Commissie controleert, en niet andersom. Juncker beaamde dat, maar eiste ook respect voor „het voorzitterschap van kleinere landen”. En hij deed een belofte: „Ik zal nooit meer zo’n bijeenkomst bijwonen.”

Bekijk hieronder de toespraak: