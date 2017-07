Lezersbrief: kort pittig is beledigend

Puberhumor

Kort pittig is beledigend

Foto iStock

Al een paar jaar worden wij, middelbare vrouwen, online belachelijk gemaakt. Onze praktische kleding en korte kapsels zijn al een tijdje onderwerp van hilarische filmpjes.

Als het bij de puberhumor van Dumpert en GeenStijl blijft, is het nog relatief onschuldig. Maar dit weekend verscheen de aanduiding ‘kort pittig’ in NRC, in de nieuwe column van Akwasi Ansah (Sterren, 1/7).

De mevrouw die hij benaderde was allerminst vriendelijk. Maar om nou de term ‘kort pittig’ te gebruiken in reguliere media gaat mij te ver.

Kort pittig is een beledigende term om oudere vrouwen mee aan te duiden die niet meer meedoen in de ‘hippe’ wereld, tuttig zijn en er belachelijk uitzien, in de ogen van de gebruiker van de term. De term kort pittig zet een hele bevolkingsgroep weg als irrelevant. Was dat nou juist wat we niet willen? Mensen op hun uiterlijk, formaat, kleur, vrouwzijn of handicap discrimineren?

Gewoon niet doen. Wil je zelf respect, begin dan met respect voor anderen op te brengen.

Renée Geling-van Ballegooij, Lelystad