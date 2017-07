Nieuwe vervolging Klaas Otto voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie in Breda vervolgt oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto voor de zware mishandeling van een voormalig clubgenoot in 2016. Het OM denkt genoeg bewijs te hebben om aan te tonen dat Otto opdracht gaf voor de mishandeling van Clement H., die vermoedelijk is uitgevoerd door vier andere No Surrender-leden. Klaas Otto was reeds verdachte in een onderzoek naar afpersing, bedreiging en witwassen.

De 41-jarige H. werd na de begrafenis van een prominent clublid meegenomen naar een bos bij Bergen op Zoom en daar afgetuigd. Hij hield er een verbrijzelde kaak, een gebroken been en bloeduitstortingen aan over. Naar eigen zeggen werd hij mishandeld omdat hij de club wilde verlaten.

De advocaat van Otto heeft de betrokkenheid van zijn cliënt altijd ontkend. Tegenover ANP reageert de advocaat dinsdag dat de nieuwe vervolging stemmingmakerij door de politie is.

NRC sprak Clement H. vorig jaar over de mishandeling. Lees het interview hier: Clement H. werd volledig afgetuigd achtergelaten

Vier leden van No Surrender zitten vast voor de mishandeling. De mishandelingszaak de vijf verdachten staat voor 13 juli op de agenda bij de rechtbank in Breda. Omdat Otto verdachte is in een andere grote zaak die om onder meer afpersing draait, zit hij in voorarrest. In deze zaak is er vrijdag een zitting.