Nieuwe eigenaar voor Bilderberghotels

De naam Bilderberg roept het beeld op van bankiers, industriëlen en senatoren die in luxueuze kamers zaken van wereldbelang bespreken. In 1954 was hotel De Bilderberg in Oosterbeek de locatie voor de eerste Bilderbergconferentie, een geheimzinnige politieke bijeenkomst met als voorzitter prins Bernhard.

Sinds 1978 is Bilderberg ook de naam van een hotelketen, die inmiddels uit 17 luxe hotels bestaat. Maandag werd bekend dat de Bilderberggroep dit jaar nog wordt overgenomen door een consortium van het Singaporese First Sponsor Group (FSM) en Event Hotels uit Duitsland. De overname moet in het derde kwartaal worden afgerond, maakten de partijen bekend zonder financiële details te melden.

Vastgoedinvesteerder FSM uit Singa-pore bezit al enkele panden in Nederland. In 2015 kocht het de Zuiderhof I en Arena Towers in Amsterdam. De tweede investeerder, het Duitse Event Hotels is een familiebedrijf met 59 hotels in heel Europa. Daarvan staan er elf in Nederland, die in franchisebeheer zijn bij merken als Ibis Budget en Novotel.

Voor de nieuwe eigenaren is de reputatie van de Bilderberghotelgroep een belangrijke reden om de keten te kopen, zeggen ze zelf. De vier- en vijfsterrenhotels zitten meestal in bijzondere panden: Middeleeuwse kastelen, chique landhuizen in het groen of moderne torens in de Randstad. Voor de kleinere Duitse investeerder is dat een geheel nieuw segment.

Onder de huidige eigenaar de Britse investeerder QMH haalde de Bilderberggroep vorig jaar een winst van 12,9 miljoen euro. De omzet van de keten, met 1.360 werknemers, steeg in 2016 met ruim tien procent naar 75,8 miljoen euro vergeleken met 2015. Daar zit nog meer rek in, denken de nieuwe eigenaren. Een aantal hotels komt volgens FSM „in aanmerking voor renovaties”. Op sommige locaties kunnen meer kamers worden gebouwd, bovenop de in totaal 1.695 kamers die er nu zijn.

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland kijkt niet op van de overname. „We kunnen ons voorstellen dat investeerders in binnen- en buitenland geïnteresseerd zijn in mogelijkheden om hotels over te nemen.” Het gaat immers goed met hotels in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels groeit.

De Bilderbergconferentie bestaat overigens nog steeds, maar die werd afgelopen voorjaar in de Verenigde Staten in een Marriotthotel gehouden.