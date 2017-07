Weer vroege uitschakeling Kiki Bertens

Kiki Bertens is in de eerste ronde van het enkelspel op Wimbledon uitgeschakeld door de Roemeense Sorana Cirstea. Vorig jaar haalde Bertens nog de derde ronde van het Londense tennistoernooi.

De Wateringse tennisster liet veel kansen liggen en wist in de eerste set ondanks een voorsprong na een dubbele break niet langs de Roemeense te komen. Ook toen Cirstea haar in de tweede set brak, wist Bertens terug te komen, om vervolgens haar service te verliezen in de game daarna.

Bertens wist ook drie eerdere partijen tegen Cirstea niet te winnen. De Roemeense staat op de wereldranglijst wel aanzienlijk lager. Bertens staat op nummer 24, Cirstea is terug te vinden op nummer 63.

Bertens heeft geen goed jaar. Ze werd ook op de Australian Open in de eerste ronde uitgeschakeld. Op Roland Garros kwam ze niet verder dan de tweede ronde. De winst op het WTA-toernooi van Neurenberg in mei was haar enige toernooizege van dit jaar.