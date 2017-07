‘Je moet vaak naar Parijs om mee te praten over Europa’

Met de verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk verschuiven de Europese verhoudingen. Nadenken over de toekomst van de EU mag weer, moet zelfs. „Macron”, zegt Ed Kronenburg (65), tot deze zomer de Nederlandse ambassadeur in Parijs, „had de moed Europa op de agenda te zetten. Hij wil in alle lidstaten discussie: mensen moeten er iets van kunnen vinden.”

Maar Nederland zit zonder regering en zoekt na de Brexit „nieuwe vrienden”. Ambtenaren vragen zich vertwijfeld af of de toekomst van de EU wel deel uitmaakt van de formatiebesprekingen. „Macron kijkt naar de lange termijn”, constateert Kronenburg. „Ook voor ons geldt dat we moeten weten waar we willen uitkomen.”

U bedoelt: we moeten in Nederland een visie op Europa ontwikkelen?

De gelouterde diplomaat kijkt geschrokken, kiest zijn woorden liever zelf. „Dat klinkt wat aanmatigend. Laat ik zeggen dat het goed is de Nederlandse gedachtevorming erover verder te bepalen.”

Moeten we nieuwe vrienden zoeken?

„Die vrienden hebben we. Maar het belang van verdere contacten met Frankrijk is niet afgenomen. Je moet horen wat er speelt om te kunnen meepraten over die Europese toekomst. Het was goed dat Rutte en Koenders hier onlangs al waren.”

Want als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu?

„Dat wordt vaak gezegd, ja. Maar we zouden zwaar op de maag liggen. Dit is het juiste moment om aan tafel te zitten, om het contact met de Fransen te verdiepen.”

Naar een Fransman, Duitser of Amerikaan wordt per definitie geluisterd. Wij moeten het vaak meer van onze kwaliteit hebben.

Hoe dan?

„Je moet elkaar vaker treffen, ook buiten de reguliere EU-ontmoetingen om. De Fransen en de Duitsers zien elkaar bij wijze van spreken dagelijks.”

Kijkt Nederland al te pragmatisch naar de EU?

„Pragmatisch is prima. Macron weet dat er kritiek op de EU is en er dingen moeten veranderen. Hij zoekt het goede midden tussen wat snel zichtbaar gemaakt kan worden en de lange termijn. Er zijn volgens hem desnoods verdragswijzigingen nodig om het draagvlak te vergroten.”

Hij wil dingen die wij niet willen.

„Hij heeft het niet alleen over een eurobegroting of een parlement voor de eurozone. Hij praat ook over de institutionele vormgeving, de rol van het Europees Parlement, het aantal commissarissen, het veiligheids- en defensiebeleid, over migratie. Als de geopolitieke verhoudingen zo veranderen als nu, zijn we in Europa meer dan ooit op elkaar aangewezen.”

De omnipresente Kronenburg kwam in 2012 naar Parijs nadat hij vier jaar secretaris-generaal was op Buitenlandse Zaken. Namens de ministers Verhagen en Rosenthal voerde hij ingrijpende bezuinigingen door. Een deel is al teruggedraaid.

„In deze snel veranderende wereld moet je direct kunnen inspelen op nieuwe situaties. Naar een Fransman, Duitser of Amerikaan wordt per definitie geluisterd. Wij moeten het vaak meer van onze kwaliteit hebben. Als migratie belangrijk is, moet je meteen mensen beschikbaar hebben die zich daar mee bezighouden. Dan moet je wel een buffer hebben.” Die ruimte is er niet, zegt hij. „Door de bezuinigingen is er niet veel flexibiliteit meer.”

Zelf zou hij deze zomer met pensioen gaan. Dat moment is nog wat uitgesteld. Na vooral Europese posten, vertrekt hij voor een laatste plaatsing naar China om er de voortijdig teruggetrokken ambassadeur Keller te vervangen: „Niet veel is interessanter dan Beijing”.

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Wellicht heeft zijn residentie straks iets minder grandeur dan die hier aan de Rue de Grenelle in Parijs. Kronenburg ontvangt in de gemanicuurde tuin van zijn ambtswoning, het monumentale stadspaleis Hotel d’Avaray. Het huis was het decor van de succesfilm Intouchables. De ambassadeur liet er een frisse wind waaien. „Dit is jullie huis”, zei hij bij zijn aantreden tegen de Nederlandse gemeenschap. Bedrijven, culturele instellingen en ngo’s gebruiken het nu om hun Franse contacten te ontmoeten. Er zijn optredens geweest van leden van het Concertgebouworkest en borrels van ondernemersclubs en afgelopen maand, aan de vooravond van de Parijse gay parade, de Marche de fierté, was er nog een conferentie over homorechten.

„Dit is een prachtig instrument om Nederland permanente zichtbaarheid te geven. Ik gooide het open voor de nationale monumentendagen: 5000 mensen op de stoep. Dat kwam natuurlijk door de film. Na de Tour komt de Lotto Jumboploeg uit puffen. Het is beetje ons Holland House.”

Kronenburg is een meester in relativeren, blijft altijd opgewekt. Maar in Parijs waren het enerverende jaren: de terreuraanslagen, een bezoek van Hollande aan Nederland en dat van koning en koningin aan Frankrijk, de opening van het ‘Atelier Néerlandais’ ter vervanging van het Institut Néerlandais, de Nederlandse bijdrage aan de Franse interventie in Mali, klimaatconferentie en, in 2015, een hoog oplopend conflict over de Franse verkoop van twee schilderijen van Rembrandt.

„Dat laatste was de spannendste kwestie van de laatste paar jaar, hoewel het om relatief onschuldige zaken ging”, zegt hij. Jaren werkte hij aan wederzijds begrip; de lobby om twee schilderijen van Rembrandt naar Amsterdam te halen, zette de verhoudingen op scherp. In De Telegraaf werden alle sentimenten over Frankrijk in een groot artikel samengevat met een berucht geworden oude uitspraak van ex-minister Annemarie Jorritsma: „Mooi land, jammer dat er Fransen wonen.”

De kwestie bewees nog eens hoe twee landen die geografisch dicht bij elkaar liggen cultureel zo verschillend functioneren. „Je kunt wel vinden dat je die Rembrandts terug wil”, blikt Kronenburg terug, „maar uiteindelijk is de vraag hoe je ervoor zorgt dat mensen niet in het zand hoeven te bijten. Het werd een prestigezaak. Toenmalig premier Valls heeft zich ermee bemoeid, dus dan is het politiek.”

Het is onvoldoende te zeggen: zo denk ik erover. Het is de bedoeling de ander zover te krijgen dat hij er óók zo over denkt.

Het werkt hier anders?

„Het werkt overal anders. Het gaat erom dat je over en weer respect hebt, je elkaar kent en iets begrijpt van de culturele achtergrond. Je moet weten hoe een betrokkene in elkaar steekt en waar hij vandaan komt, en op basis daarvan je aanpak bepalen. Het is onvoldoende te zeggen: zo denk ik erover. Het is de bedoeling de ander zover te krijgen dat hij er óók zo over denkt.”

Wordt er dan naar de ambassade geluisterd?

„Met bedrijven die een presentatie willen geven, hebben we vaak tevoren contact, leggen we een beetje uit hoe ze dit kunnen doen. Omgevingsfactoren zijn belangrijk.”

Zijn we in Nederland misschien iets te Angelsaksisch geworden?

„Frankrijk is fantastisch dichtbij en iedereen gaat er met vakantie. Maar de Franse taal is in Nederland in het ongerede aan het raken. En met de taal verdwijnt ook de kennis van de cultuur. De kortste weg van mens tot mens is de cultuur, zei [schrijver en politicus] André Malraux.”

Al vroeg smeedde Kronenburg contacten met Macron en zijn entourage. Minister Macron was in 2015 bij de Tourstart in Utrecht. Hij is „iemand die Nederland kent” en „wil begrijpen”. Toen hij vorige maand Rutte en Koenders in het Élysée ontving, zei hij zich bij zijn economische hervormingen door het Nederlandse overlegmodel te willen laten inspireren. „In dat gesprek met Rutte zaten twee heel pragmatische mensen aan tafel. Macron durft te zeggen dat Frankrijk financieel-economisch moet hervormen voor het de europlannen op de agenda kan zetten. Dat vinden wij ook.”

Macron koppelt pragmatisme aan realiteitszin. Zo zijn wij ook.

Kunnen wij meer met Macron dan met zijn voorgangers?

„Macron staat voor onze aanpak: tegenstellingen niet aanzetten maar overbruggen. Hier gebeurt het binnen zijn eigen partij, maar het lijkt op hoe het in ons coalitieland gaat. Hij probeert een eind te maken aan de links-rechts-tegenstelling, waarvan hij vindt dat die niet meer bestaat. Het gaat tussen open en gesloten.”

Dat vindt u ook?

„Absoluut. Zeker in Frankrijk. Hier hebben links en rechts altijd scherp tegenover elkaar gestaan. Ik was vorig jaar bij Macrons eerste bijeenkomst in Parijs. Hij was nog minister, een verkiezingsbijeenkomst. Je merkte dat het verhaal klopte, dat het de mensen enorm aansprak. Zijn verkiezing is echt een revolutie.”

Kan Nederland daarvan profiteren?

„Ja. Macron koppelt pragmatisme aan realiteitszin. Zo zijn wij ook.”