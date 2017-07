Ruim 400 miljoen extra voor verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen krijgen er vanaf 2018 elk jaar 435 miljoen euro structureel bij voor het aannemen van meer personeel. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten, schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Begin dit jaar besloot het kabinet al 100 miljoen euro extra uit te trekken voor de verpleeghuizen die het hardst geld nodig hebben. In april kwam daar nog eens 100 miljoen structureel bij, zodat verpleeghuizen konden beginnen met het aantrekken van nieuw personeel. De staatssecretaris kwam tegemoet aan een Kamerbreed gesteunde motie van de PVV die het kabinet vroeg het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ te omarmen. Dit manifest van schrijver Hugo Borst en Carin Gaemers, lid van de cliëntenraad van de Rotterdamse zorginstelling Laurens, bepleit onder meer een ondergrens aan het aantal verpleegkundigen per patiënt.

Van Rijn liet het Zorginstituut Nederland uitrekenen wat het omarmen van het manifest, waartoe hij zich juridische verplicht heeft, de komende jaren zal kosten. Daaruit kwam dat voor de gewenste verbetering van de verpleeghuiszorg vanaf 2021 structureel 2,1 miljard euro nodig is. Tot nu toe was daarvan slechts 100 miljoen structureel per jaar ingeboekt, maar met de beloften uit de nieuwe Kamerbrief van Van Rijn komt hier 335 miljoen euro structureel bij. Volgens het kabinet kunnen met het extra geld vanaf 2018 ongeveer 7000 extra voltijdbanen in de zorg worden gecreëerd. Daarnaast kan het geld worden gebruikt voor het uitbreiden van contracten van bestaande medewerkers.

Dat de bekendmaking van het extra geld nu al komt, en niet pas in de aanloop naar Prinsjesdag, heeft te maken met het feit dat de verpleeghuizen tijd nodig hebben om nieuw personeel tijdig te kunnen aannemen.

Kamerbrede steun voor geld verpleeghuiszorg

Dat het demissionaire kabinet van VVD en PvdA, dat in principe alleen nog lopende zaken afhandelt, kan besluiten tot een forse investering in de verpleeghuiszorg komt doordat deze een uitdrukkelijke wens is van een grote meerderheid in de huidige Tweede Kamer. Toen het kabinet in april besloot tot de investering van 100 miljoen, was dit door demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) afgestemd met de onderhandelaars van destijds VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Deze nieuwe investering is zeer waarschijnlijk afgestemd met de partijen die nu onderhandelen: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met Dijsselbloem over de Voorjaarsnota.